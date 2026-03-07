América vuelve a ganar en la Liga MX tras vencer al Querétaro en La Corregidora

Pato Salas anotó el tanto de la victoria para el América.

El América recuperó la confianza en el Clausura 2026 después del partido ante el Querétaro, pues el equipo de André Jardine sacó la victoria por marcador de 2-1 para romper con la racha negativa que llevaban de dos encuentros perdidos, ante Tigres y Juárez.

El conjunto de André Jardine inició controlando el juego en la cancha de La Corregidora y fue al minuto 21 de tiempo corrido cuando apareció el primer tanto para los azulcremas.

Rodolfo Cota, que recibió la oportunidad de ser titular sobre Luis Ángel Malagón, rechazó el balón después de un tiro de esquina; Alejandro Zendejas fue el encargado de mandar la pelota filtrada para Brian Rodríguez, quien se quitó a dos rivales y al portero para definir con el marco abierto y poner en ventaja a su equipo.

Un gol de auténticos RIÑONES. 😤💪



¡Impresionante el esfuerzo de Brian Rodríguez para evitar ser derribado y anotar el primero! 🦅



Rayito adelantando al @ClubAmerica. ⚡🇺🇾#ConMéxicoC26 | #J10 | #QROAMEpic.twitter.com/A6MWVj9uik — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 7, 2026