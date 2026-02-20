Estrella del América causa baja de la Selección Mexicana y ya se conoce a su impresionante reemplazo

El América recibió una pésima noticia este viernes, pues su guardameta Itzel Velasco causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA, en la que México se medirá ante Santa Lucía y Brasil. La directiva Tricolor ya tiene el reemplazo para arquera azulcrema.

En redes sociales, la Selección Mexicana informó que la portera de Tigres Ceci Santiago se incorpora a la concentración del equipo para los encuentros que vienen para el Tricolor Femenil; además, dieron a conocer la razón por la que la estrella del América es baja de la convocatoria.

“Ceci Santiago se pone los guantes para integrarse a la concentración. Por su parte, Itzel Velasco causa baja tras los estudios médicos realizados por Club América, debido a una lesión que le impedirá realizar la concentración”, se puede leer en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas El Flamengo de Brasil quiere robarse a un crack del América y buscarán el fichaje a como de lugar

Ceci Santiago se pone los guantes para integrarse a la concentración. 💚🤍❤️



Por su parte, Itzel Velasco causa baja tras los estudios médicos realizados por Club América, debido a una lesión que le impedirá realizar la concentración. 🔻#UnEquipoUnSueño | #ElGranJogo |… pic.twitter.com/358ctf0xUP — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 20, 2026

América y Tigres, los equipos con más jugadoras en la convocatoria de la Selección Mexicana

El entrenador Pedro López dio a conocer la lista de 23 jugadoras que podrían tener participación en los partidos ante Santa Lucía y Brasil, siendo el América y Tigres los equipos que más jugadoras aportan a la lista del Tricolor.

Las Amazonas lograron esto con la baja de Itzel Velasco y la incorporación de Ceci Santiago, pues con ella llegaron a cuatro futbolistas en la convocatoria, que son: Diana Ordóñez, Alexia Delgado y la defensa central Greta Espinoza.

Por su parte, el América tiene dentro de la lista a Scarlett Camberos, Kiana Palacios, Kimberly Rodríguez y la joven delantera Montserrat Saldívar. Las Águilas eran la base de la Selección Mexicana con Itzel Velasco, pero con esta noticia tienen que compartir este logro con Tigres.

¡Equipo listo para representar a 🇲🇽 en esta Fecha FIFA! ✨



La lista de las 2️⃣3️⃣ jugadoras convocadas por nuestro 🫡 DT. Pedro López para enfrentar a Santa Lucía 🇱🇨 y Brasil. 🇧🇷#UnEquipoUnSueño | #ElGranJogo | #FechaFIFAFebrero | #SeleccionFemenilMayor pic.twitter.com/iGCIuMQpn9 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 19, 2026

La Selección Mexicana seguirá su camino al Mundial 2027 con enfrentamiento en Zacatecas

La Selección Mexicana Femenil sigue peleando su boleto para participar en la Copa del Mundo Femenil Brasil 2027 y uno de sus partidos dentro de las Clasificatorias de Concacaf W será en Zacatecas.

México se medirá ante Islas Vírgenes de los Estados Unidos el próximo 10 de abril en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba, que será el penúltimo cotejo de las mexicanas y en el que podrían ir asegurando su pase para el Mundial 2027.

De momento, el primer encuentro de México en las eliminatorias fue victoria por 14-0 ante San Vicente y las Granadinas; después se medirán ante Santa Lucía, semanas más tarde se verán las caras con Islas Vírgenes y, por último, se enfrentarán en abril contra Puerto Rico.

DCO