La revolución imparable de la Liga MX Femenil

Cuando el balón rodó por primera vez en aquella Copa inédita en 2017, pocos podían prever el fenómeno deportivo que estaba a punto de explotar. El escepticismo se servía en las mesas de debate televisivo y en los despachos de los mandos más reaccionarios.

Se decía que el futbol femenil en México no tenía público, que era un proyecto por cumplir y quedar bien ante los directivos y que los estadios se verían vacíos semana tras semana. Menos de una década después, la realidad ha callado bocas con el estruendo ensordecedor de las gradas del Estadio Universitario, del BBVA o del Azteca.

La Liga MX Femenil dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una de las ligas más apasionantes y rentables de todo el continente americano.

Lo que iniciaron jugadoras que viajaban en autobús el mismo día del partido y actuaban en canchas de entrenamiento contiguas, hoy es una estructura profesional que exporta jugadoras a Europa y atrae estrellas internacionales. La afición mexicana respondió con una lealtad y una velocidad que sorprendieron a todos.

Esta resonancia emocional se tradujo en un seguimiento masivo a todo lo que representara consumo deportivo. Los aficionados se saben las estadísticas, el historial de lesiones, las rachas actuales de los equipos. El interés es tal que el análisis previo a los grandes partidos se adentra en niveles técnicos sorprendentes. Hoy en día, revisar las probabilidades y estadísticas en una casa de apuestas antes de un Clásico Nacional es una práctica habitual

Si existe un lugar físico en el que este cambio cultural se sienta con mayor intensidad, es en el estado de Nuevo León.

Tanto Tigres Femenil como Rayadas de Monterrey captaron desde el primer día que la inversión trae frutos. No escatimaron en gastos, ni en infraestructura, ni en sueldos, y la gente respondió. El Clásico Regio se ha convertido en el partido más importante del calendario regular, paralizando a toda la ciudad y estableciendo récords mundiales de asistencia.

Las imágenes del volcán a reventar, con más de cuarenta mil gargantas rugiendo, han dado la vuelta al mundo con asombro en medios europeos y estadounidenses. Y México lo consiguió, lo que ligas centenarias de Europa aún persiguen. Hizo al fútbol femenino rentable por sí mismo en taquilla.

De hecho, de acuerdo con datos recientes, las finales de la liga mexicana se encuentran entre las 10 con mayor asistencia en todo el mundo, por encima de ligas como la inglesa o la francesa. Este impacto ha orillado a los demás grandes clubes a aumentar su inversión para no quedarse atrás, creando un círculo virtuoso de competencia que eleva el producto.

Pero el mayor efecto de todo esto no se mide en dólares o en puntos en la tabla, sino en algo mucho más importante, pues se mide en identidad y anhelos.

Si echamos un vistazo al pasado cercano, quizá hace 10 años, una niña que jugaba futbol en el parque soñaba con ser como los delanteros de la selección varonil porque eran los únicos referentes que veía en la tele. Sin embargo, hoy esa historia ha cambiado para siempre, ya que por los alrededores de los estadios se pueden observar miles de niñas y niños portando orgullosamente camisetas con los nombres de Katty Martínez, Charlyn Corral, Licha Cervantes o Jacqueline Ovalle.

Estas deportistas se han transformado en ídolos, modelos reales de que el éxito profesional es posible. Y claro, a esto también debemos destacarle el enorme aporte del marketing de los clubes que ha expandido esta tendencia.

Las camisetas con corte de mujer y el nombre de las jugadoras son un nuevo nicho que cada vez se vende más y más cada temporada, llegando a agotar el stock en ocasiones.

La liga también ha crecido en el ámbito comercial y estratégico porque las marcas ya no consideran el patrocinio al fútbol femenino como una “obra benéfica”; en su lugar, se está observando que se trata de una inversión inteligente y necesaria.

Marcas internacionales de tecnología, financieras, de ropa deportiva se disputan por estampar su logo en los uniformes de las jugadoras porque saben que el público es joven, leal, diverso y en aumento.

Los derechos de televisión también han cambiado. Inicialmente, los partidos se retransmitían en redes sociales o canales de segunda fila, pero ahora protagonizan los prime time de las principales cadenas deportivas con coberturas de primer nivel.

Eso sin mencionar que la llegada de jugadoras extranjeras de todos los rincones del mundo ha aumentado el nivel y ha puesto en el mapa mundial al futbol mexicano.

La Liga MX Femenil ha probado con creces que el futbol femenil es un espectáculo de primer nivel que se sostiene por sí mismo, con una afición que siempre creyó y que hoy celebra cada gol con la certeza de estar presenciando historia pura en proceso.

