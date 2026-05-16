América vs Rayadas: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

América y Rayadas definen al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

América y Rayadas definen este domingo 17 de mayo al equipo campeón del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se lleva a cabo el partido correspondiente a la final de vuelta.

El Monterrey llega al capítulo definitivo con mínima ventaja, luego de que se impuso 1-0 en la ida celebrada en el Estadio BBVA gracias a la anotación de Alice Soto al minuto 24 de tiempo corrido.

Último entrenamiento del CL26 🦅 pic.twitter.com/RWbJkyJFMl — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 16, 2026

El América busca su tercer título en la Liga MX Femenil tras los conseguidos en el Apertura 2018 y en el Clausura 2023, mientras que Rayadas aspira a obtener su quinta estrella luego de las que obtuvo en los Torneos Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024.

¿En qué canal pasan EN VIVO el América vs Rayadas?

El partido de la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entre América y Rayadas se jugará este domingo 17 de mayo, en el Estadio Ciudad de los Deportes. El balón comenzará a rodar en punto de las 12:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 2, Vix y TUDN. También estará disponible en el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Fecha : Domingo 17 de mayo

Hora : 12:00

Estadio : Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 2, TUDN, Vix y canal oficial de YouTube

Posibles alineaciones de América y Rayadas

AMÉRICA : Sandra Paños, Mariela Ramos, Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Karina Rodríguez, Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio, Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Sarah Luebbert.

RAYADAS: Paola Manrique,Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo, Carol Cázares, Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas, Lucía García y Alice Soto.

Zurdazo de @AliceSoto_07 que nos dió la ventaja para la vuelta de la Gran Final. ⚽️🔥#LenteRayado @CodereMX pic.twitter.com/2AXzUAVcy6 — Rayadas (@Rayadas) May 15, 2026

América busca revancha ante Rayadas

Rayadas es uno de los clubes que le ha ganado finales al América en la Liga MX Femenil desde que las Águilas son dirigidas por el español Ángel Villacampa, quien asumió el timón azulcrema desde el Apertura 2022.

Las de Coapa perdieron la serie por el título del Torneo Clausura 2024 a manos de las del Monterrey, que se impusieron 4-3 en tanda de penaltis luego de un empate global de 2-2.

La del Clausura 2026 es la segunda final entre América y Rayadas en la historia de la Liga MX Femenil, cuyo máximo ganador es Tigres con siete coronas, la última de ellas en el pasado Apertura 2025.

EVG