Así fue la espectacular atajada de Tala Rangel en el penalti que le dio a Chivas el triunfo sobre Rayados (VIDEO)

El Tala Rangel detuvo un penalti de último minuto para darle el triunfo a Chivas sobre Monterrey en la Liga MX.

Raúl ‘Tala’ Rangel se convirtió en el héroe de Chivas al atajar el penalti de Uros Durdevic en el último minuto del partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX contra los Rayados del Monterrey.

El portero titular de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 adivinó la dirección de la ejecución del delantero del conjunto regiomontano, que con esta falla dejó escapar la oportunidad de lograr el empate 3-3. El Guadalajara se impuso 3-2 gracias a la espectacular atajada del ‘Tala’ Rangel.

¡No te lo puedo creer, Rayados tenía el empate! En el último minuto les marcan penal pero el Tala se viste de héroe y se lo ataja a Uroš Đurđević 😳😳🤯#MegaFutbol pic.twitter.com/HWPmOC2K9s — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

El árbitro marcó penalti a favor de Rayados por una mano de Bryan González. Uros Durdevic, quien minutos antes había hecho el primer gol del Monterrey en el encuentro, ejecutó el penalti, pero el ‘Tala’ Rangel ahogó el grito de gol de los de casa y ratificó su gran presente con las Chivas.

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Tala Rangel, el portero titular de México en lo que va del 2026

Raúl ‘Tala’ Rangel parece llevar ventaja para ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El cancerbero de Chivas fue titular en los tres partidos que el Tricolor ha disputado en lo que va del año, los amistosos contra Panamá, Bolivia e Islandia.

El ‘Tala’ Rangel dejó su meta intacta en esos tres duelos de carácter amistoso con miras al Mundial 2026.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con goles de 'Hormiga', Castillo y 'Cotorro', además de un penal atajado en el último minuto por @RangelRaul1, pausamos por la Fecha FIFA con los 3 puntos y el liderato 🔴⚪️#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/foEZvX8IAk — CHIVAS (@Chivas) March 22, 2026

Las probabilidades de que el guardameta de Chivas sea el guardián del arco de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo aumentan debido a la baja por lesión del michoacano Luis Ángel Malagón, arquero del América.

Chivas sigue en plan grande en el Clausura 2026

Chivas hilvanó con este resultado su cuarta victoria en fila en el Clausura 2026, coincidiendo con el buen momento goleador de ‘La Hormiga’ González, para asegurarse irse al parón de la Fecha FIFA como líder de la Liga MX con 30 unidades, luego de celebrar su décima victoria del campeonato.

Rayados quedó fuera de la zona de Liguilla al ubicarse en la novena posición con 14 puntos, luego de ligar su tercera jornada sin victoria (dos derrotas y un empate).

Con su efectiva actuación, ‘La Hormiga’ González ya alcanzó en el liderato de goleo al brasileño Joao Pedro (Atlético de San Luis) con 10 dianas. Ambos futbolistas, junto con el portugués Paulinho (Toluca), fueron monarcas de goleo del pasado Apertura 2025 con 12 dianas.

Tanto José Castillo como Bryan González se estrenaron como goleadores en este Clausura 2026 con sus soberbias definiciones desde muy lejos de la portería rival.

EVG