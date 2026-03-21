¡CAMPEONAS! Sultanes Femenil se coronan en la Liga Mexicana de Softbol

Después de cuatro juegos en la Serie de la Reina, el equipo de Sultanes Femenil consiguió su primer título en su historia, tras vencer 12-1 a Diablos Rojos Femenil en el cuarto juego de la final de la LMS, resultado con el que se llevaron la serie por pizarra de tres victorias a una.

El conjunto regiomontano inició con el pie derecho el último encuentro de la serie, pues en la primera entrada lograron su primera carrera del cotejo, en los siguientes tres episodios lograron seis puntos más y fue en la parte alta de la sexta entrada cuando lograron cinco carreras más para poner el tablero 12-1 a favor de las visitantes.

Las Sultanes lograron su primer campeonato en el diamante de los Diablos Rojos Femenil, fue la pitcher Payton Gottshall quien consiguió el out número 21 del encuentro para sellar el campeonato en el Estadio Alfredo Harp Helú.