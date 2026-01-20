Liga Mexicana de Softbol inicia su año de consolidación

La tercera edición de la Liga Mexicana de Softbol comienza con los Diablos Rojos del México Femenil como monarcas.

La Liga Mexicana de Softbol (LMS) está a un par de días de iniciar un nuevo año de actividades. La campaña, que será la tercera en la historia, busca ser la de “consolidación”, de acuerdo con la visión de la directora general, Daniela Leal.

“El reto más importante fue la consolidación de la liga como tal. Nos mantuvimos con los ocho equipos de la temporada pasada porque buscamos tener bases sólidas, porque seguimos buscando la mejora y que este espacio sea mejor para las jugadoras”, comentó en exclusiva para La Razón la directora general de la LMS.

▶️#VIDEO | “La afición es parte muy importante para nosotras como jugadoras”

Edith de Leija comenta sobre lo valioso que es tener el respaldo de los aficionados



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/gI1CNvs7Nh — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 20, 2026

Los Diablos Rojos del México Femenil son las actuales campeonas y buscarán el bicampeonato esta campaña, que es la primera en contar con un Juego de Estrellas y un Home-Run Derby, eventos que demuestran el asentamiento de la liga en el gusto de lo aficionado.

“Lo que consideramos importante es tener eventos como el Juego de Estrellas y el Home-Run Derby, eventos para reconocer a las jugadores y donde la gente va a poder ver a las estrellas juntas en un mismo lugar”, dijo Leal, quien agregó: “Queremos que esta temporada sea mejor que la pasada en todos los aspectos y que la gente siga viniendo a los estadios”.

▶️#VIDEO | Yanina Treviño, jugadora de Sultanes, habla sobre lo que ha cambiado en Monterrey para por fin ganar el título.



Las regias han llegado a las dos finales previas, cayendo en ambas oportunidades.



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/tELo4DmXC0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 20, 2026

La directora de la Liga reiteró que este año es la consolidación, pero no pierde de vista el incremento en el número de equipos, uno de los puntos más hablados desde la creación del certamen y el cual algunas jugadoras han comentado le daría a la LMS mucho más crecimiento.

“Seguimos con el dedo en el renglón para la expansión. Este año es de consolidación y la siguiente temporada buscamos una expansión. No descartamos que año con año crezcamos de manera paulatina. Así lo estamos buscando y seguimos explorando los intereses de la Liga Mexicana de Beisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico”, apuntó.

