México vs Portugal: Dónde ver y a qué hora la inauguración del Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana juega ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado 28 de marzo a su similar de Portugal en un partido amistoso de Fecha FIFA que será histórico, ya que sirve como ensayo de cara a la Copa del Mundo 2026 y será la apertura del remodelado Estadio Azteca, que ahora se le conoce también como Estadio Banorte.

Será una prueba en todo sentido, para la Ciudad de México como sede organizadora, para el Coloso de Santa Úrsula y para el Tricolor al mando de Javier Aguirre, que se mide a una potencia europea como Portugal, que viene llena de estrellas.

M A Ñ A N A... ⏳



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A pesar que no estará Cristiano Ronaldo, el conjunto luso cuenta en su plantilla con jugadores de la talla de Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix y Paulinho, delantero de los Diablos Rojos del Toluca.

¿Dónde ver el México vs Portugal reinauguración del Estadio Azteca?

El partido entre la Selección Nacional de México y su similar de Portugal inicia este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y Vix.

Día: 28 de marzo

Hora: 19:00 horas, CDMX

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7 y Vix

Para el partido que sostendremos ante Portugal en el @EstadioBanorte, el transporte público es tu mejor aliado. 👇



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¿Qué sigue para México después de enfrentar a Portugal?

Luego del partido ante Portugal la Selección Mexicana sigue con su preparación antes del debut mundialista. En esta Fecha FIFA el Tricolor tiene otro partido ante otro equipo de gran nivel como es Bélgica.

El cuadro azteca choca en Estados Unidos ante Los Diablos Rojos, un equipo que cuenta con grandes jugadores en su plantilla y que sin duda será otro gran sinodal para Javier Aguirre y sus muchachos.

Después de estos juegos ante selecciones europeas, El Vasco y sus seleccionados tienen duelos en mayo y uno en junio, ya a días del debut ante Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026.

¡Incondicionales, ojo aquí! ⚠️🚨



Esto es lo que deben saber para llegar al México 🆚 Portugal en el @EstadioBanorte. Disfruten el partido sin contratiempos. ¡Tomen nota! 📝⚽️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/I0FFF8xIqq — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

El 22 de mayo el Tri se enfrenta a Ghana, el 30 del mismo mes ante Australia. Y el último cotejo previo al Mundial se miden a Serbia, el 4 de junio.

Recomendaciones para el México vs Portugal

Para el México vs Portugal no habrá acceso vehicular al estacionamiento para público. Hay cierre de vialidades desde las 6:00 horas, con bloqueo total en el perímetro del estadio a las 13:00 horas y hasta 4 horas después del evento.

El partido inicia a las 19:00 horas. Las puertas del Estadio Azteca abren a las 16:00 horas. El acceso peatonal es exclusivo para personas con boleto o acreditación. El sistema de transporte público se extiende hasta la 1 de la madrugada.

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