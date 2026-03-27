México vale cinco veces menos que Portugal

La Selección Mexicana de futbol regresa a su casa. El Estadio Azteca le vuelve a abrir las puertas a los aficionados, pero ahora con un nuevo nombre y grandes expectativas. El Coloso de Santa Úrsula será conocido como Estadio Banorte, pero durante el Mundial 2026 se le dirá Estadio Ciudad de México.

Este sábado, el Tricolor de Javier Aguirre recibe a su similar de Portugal, una selección de élite que tiene un valor casi seis veces más que los 26 convocados en esta ocasión por el Vasco. Los lusos están valuados en mil millones de dólares, mientras que los aztecas en 175.7 millones de dólares.

En cifras más contundentes, solamente dos futbolistas del conjunto europeo son más caros que toda la Selección Mexicana. Vitinha y Joao Neves, ambos jugadores del PSG, cuestan cada uno (según Transfermarkt) 127.3 millones de dólares, por lo que, si se suman, dan un total de 254.6 millones, rebasando por mucho los 175.7 millones de dólares de México.

El Dato: SANTIAGO GIMENEZ, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Luis Chávez y algunos jugadores más están bajo la lupa, pues muchos de ellos fueron recientemente operados.

En su casa y ante su gente, el Tricolor no puede dejar pasar la oportunidad de ofrecer a sus aficionados una alegría en la reapertura del Estadio Azteca y sacar el triunfo. El inmueble capitalino dejó de funcionar para el combinado azteca el 21 de noviembre de 2023, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Nations League, ante Honduras, que ganó México 2-0.

Ha pasado tanto tiempo desde el encuentro de despedida, que Javier Aguirre ni siquiera es el técnico nacional. El Vasco llegó al banquillo Tricolor (en su tercera etapa) el lunes 22 de julio de 2024. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que Javier Aguirre se haría cargo de las riendas del combinado nacional rumbo al 2026.

Antes del Vasco, la Selección Mexicana estaba en manos de Jaime Lozano, pero el canterano de Pumas no convencía a los directivos y sus resultados tampoco eran tan favorables como para darle el voto de confianza, según las personas de pantalón largo.

De los 24 encuentros en los que el extimonel del Atlético de Madrid ha estado al frente del selectivo, desde que regresó a México, ha ganado 14, empatado seis y perdido cuatro. Por su parte, su antecesor, el Jimmy, llegó a dirigir 21 duelos, de los que consiguió 10 triunfos, cuatro igualadas y siete descalabros.

Hay que recordar que para este encuentro se tenía pensado que viniera Cristiano Ronaldo, pero el portugués no se recuperó de una lesión muscular leve en el tendón de la corva (muslo derecho). Por este motivo, los hinchas mexicanos no podrán ver a uno de los mejores futbolistas en la historia del futbol.

A pesar de su ausencia, Portugal viene a México con un plantel plagado de estrellas. Los dos mencionados, Vitinha y Joao Neves, no son los únicos que podrían darle al Tricolor un triste regreso a su casa. Deportistas de la calidad de Diogo Costa, Nuno Mendes y Renato Veiga.

El Tricolor no se queda atrás, tiene a tres de los jugadores más caros: Johan Vásquez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Javier Aguirre sabe que necesita tener a los mejores futbolistas y en un gran nivel, por lo que hasta el momento final dará a conocer su lista de convocados para la justa mundialista. Uno de los grandes problemas es la cantidad de lesionados.

De los cinco partidos en los que se han enfrentado México y Portugal, solamente uno ha sido en un Mundial y el resultado fue favorable para los lusos. Dos encuentros se disputaron en la extinta Copa Confederaciones y dos más en amistosos.

CR7 nunca ha jugado en México.