Tiger Woods es arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

El golfista estadounidense, Tiger Woods, fue arrestado el viernes como sospechoso de conducir intoxicado o bajo los efectos del alcohol después de que su Land Rover, que se desplazaba a “alta velocidad” por una carretera de una zona residencial, rozó un camión y volcó sobre un costado.

El jefe policial del condado de Martin, John Budensiek, dijo que Tiger Woods pudo salir arrastrándose por el lado del pasajero y no resultó herido.

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

“Sí mostró señales de estar impedido para conducir”, dijo Budensiek. Agrega que los investigadores creen que había tomado “algún tipo de medicamento o droga”.

Tiger Woods se niega a análisis de orina

De acuerdo con Budensiek, Tiger Woods recibió una prueba de alcoholemia que no dio positivo, pero se negó a un análisis de orina y fue arrestado.

Bajo la ley de Florida, el experimentado golfista tendría que pasar ocho horas en la cárcel antes de tener derecho a pagar la fianza.

Budensiek dijo que su oficina acatará la ley sin importar quién haya sido acusado de un delito. Recordó que Tiger Woods estaba detenido en la cárcel, pero separado de los demás.

Tiger Woods showed signs of impairment Friday at the scene of a car crash in which he struck another vehicle and rolled his Land Rover, authorities said.



Woods was arrested on suspicion of DUI. The Martin County Sheriff's Office said Woods was not injured. pic.twitter.com/uMBHIZNE0k — SportsCenter (@SportsCenter) March 27, 2026

“No va a estar con otros reclusos que podrían hacerle daño o tratar de capitalizar lo que hizo”, dijo. “Pagará el precio, pero no siendo castigado en la cárcel”, enfatizó.

Tiger Woods es arrestado por segunda vez

Es la segunda vez que Tiger Woods ha sido arrestado por un cargo de conducir intoxicado, pero no alcoholizado. Dijo que había tomado una mezcla inadecuada de analgésicos en 2017, cuando las autoridades lo encontraron dormido al volante de su auto, con el motor aún en marcha y con daños en el lado del conductor. Woods se declaró culpable entonces de conducir de forma imprudente.

Al presidente Donald Trump, cuya exnuera está saliendo con Tiger Woods, se le preguntó sobre el golfista el viernes por la tarde, cuando aterrizó en Miami para un encuentro de inversionistas.

“Me siento tan mal. Tiene algunas dificultades”, dijo Trump. “Es un amigo mío, muy cercano. Es una persona increíble. Un hombre increíble. Pero tiene algunas dificultades”, agregó.

John Budensiek dijo que Tiger Woods intentó rebasar un camión de limpieza a presión mientras conducía por una carretera de dos carriles con un límite de velocidad de 48 kilómetros por hora. Agregó que las autoridades no pudieron determinar a qué velocidad iba el golfista.

EVG