Canelo Álvarez recibe la peor amenaza por parte de uno de sus mayores enemigos “A este payaso lo noqueo” (VIDEO)

David Benavidez es uno de los rivales directos del ‘Canelo’ Álvarez en la categoría de las 168 libras; sin embargo, estos dos boxeadores nunca se han enfrentado en su carrera, a pesar de que Benavidez ha expresado en diferentes momentos que quiere subirse al ring con el mexicano.

En esta ocasión, David Benavidez estuvo en una entrevista en la que le realizaron una dinámica para que revelara el resultado de su pelea contra sus principales rivales, con nombres como Dmitry Bivol, Gilberto Ramírez y Artur Beterbiyev.

Al final apareció la imagen de Saúl Álvarez y el pugilista estadounidense tomó de inmediato la fotografía del mexicano, la hizo bolita y dejó la siguiente frase: “A este payaso lo noqueo”, demostrando que es el rival al que más tiene ganas de enfrentar en su carrera.

¿Cuándo volverá a subirse al ring el Canelo Álvarez?

Después de su derrota ante Terence Crawford, en la que perdió todos sus cinturones en la categoría de las 168 libras, el ‘Canelo’ Álvarez no ha vuelto a subirse al ring para tener alguna pelea.

Será hasta el 12 de septiembre del 2026 cuando el pugilista jalisciense vuelva a ponerse los guantes para tener su primer enfrentamiento de este año, ya que una cirugía en el codo fue lo que mantiene a Saúl Álvarez fuera de la actividad.

Será en Riad, Arabia Saudita, donde se lleve a cabo el regreso del ‘Canelo’ Álvarez; aún no se confirma su rival para este enfrentamiento, pero reportes indican que podría ser Christian Mbilli o Lester Martínez, en una función que tendrá como nombre “México contra el mundo”.

‼️ BREAKING: Canelo to return in September ‼️



His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a “Mexico against The World” card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh 👏 pic.twitter.com/d2objGc2yp — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026

¿Cuándo será la siguiente pelea de David Benavidez?

David Benavidez tendrá un enfrentamiento clave en su carrera este 2 de mayo del 2026, pues el estadounidense se subirá al ring para enfrentarse a Gilberto Ramírez en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El pugilista de 29 años tendrá la oportunidad de ganar el título del peso crucero de la World Boxing Organization. De momento, Benavidez presume un récord de 31 victorias, 25 por la vía del nocaut, y cero derrotas.

Así que, además de poner en juego su invicto ante Gilberto Ramírez, también podría dejar ir el título de esta categoría. Su última pelea fue en noviembre del año pasado, cuando enfrentó a Anthony Yarde en Arabia Saudita.

DCO