Canelo Álvarez ya prepara su regreso al ring y su mejor aliado revela grandes noticias

El Canelo Álvarez ya tiene fecha de regreso al ring.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está cerca de regresar a la actividad arriba del cuadrilátero y el mexicano continúa con la recuperación después de su cirugía en el codo, a la cual fue sometido el año pasado, por lo que su primera pelea del 2026 tuvo que moverse hasta el segundo semestre del año.

Como lo confirmó hace unos meses Turki Alalshikh, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, volverá al ring el 12 de septiembre en un evento que tendrá como nombre “Mexico against The World”, en el que también podríamos ver en acción a Marco Verde, pues su representante es Eddy Reynoso, el entrenador del ‘Canelo’.

El boxeador mexicano está cerca de regresar a los entrenamientos de cara a su próxima pelea y fue Eddy Reynoso el que confirmó que están esperando la alta médica del jalisciense para que comiencen a planear los entrenamientos de cara a su próxima batalla.

‼️ BREAKING: Canelo to return in September ‼️



His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a “Mexico against The World” card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh 👏 pic.twitter.com/d2objGc2yp — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026

Canelo Álvarez aún no tiene rival confirmado para su pelea en septiembre

La Organización Mundial de Boxeo dio a conocer a sus clasificados de las 168 libras, así que tres boxeadores más se unieron a la lista de los posibles rivales del ‘Canelo’ Álvarez para su pelea en septiembre próximo.

Posibles rivales del Canelo

Hamzah Sheeraz - Gran Bretaña - 26 años - récord: 22-1-0, 18 KO’s

Diego Pacheco - Estados Unidos - 24 años - récord: 25-0-0, 25 KO’s

Jacob Bank - Dinamarca - 24 años - récord: 17–0- 0, 9 KO’s

Armando ‘El Toro’ Reséndiz - México - Campeón de la AMB - récord: 16-0-2, 11 KO’s

Christian ‘Pantera Asesina’ Mbilli - Canadá-Francia - Campeón CMB - Récord: 29-0-1, 23 KO’s

Osleys ‘El Tornado’ Iglesias - Cuba - récord: 14-0-0, 13 KO’s

Bektemir Melikuziev - Uzbekistán - récord: 16-1-0, 11 KO’s

Jaime Munguía - México - récord: 45-2-0, 35 KO’s

Lester Martínez - Guatemala - récord: 19-0-1, 16 KO’s

Caleb Plant - Estados Unidos - récord: 23-3-0, 14 KO’s

Christopher Livinstone Eubank Jr. - Gran Bretaña - Campeón IBO - récord: 35-4-0, 25 KO’s

En la lista de posibles rivales hay boxeadores de todo tipo, desde más jóvenes que el ‘Canelo’ Álvarez hasta contrincantes con la misma experiencia que el mexicano, pero será más adelante en el año cuando revelen contra quién peleará el mexicano en septiembre.

Canelo Álvarez buscará ser campeón indiscutido una vez más

El año pasado, Saúl Álvarez cayó derrotado a manos de Terence Crawford y perdió todos los títulos de las 168 libras; sin embargo, la revancha ante el estadounidense no se dio porque anunció su retiro del boxeo profesional.

Con su regreso al cuadrilátero, el jalisciense buscará volver a ganar todos los cinturones de su categoría, para volver a ser campeón indiscutido en su carrera, pero tiene que ganar el cetro de la AMB (Asociación Mundial), del CMB (Consejo Mundial), de la FIB (Federación Internacional) y la OMB (Organización Mundial).

Será una misión difícil, pues tendrá que ganar este año para que comience a ser considerado para pelear por cada título, aunque cada año llegan pugilistas más jóvenes que podrían complicar el panorama para el mexicano.

DCO