La nueva estrella de Ring Royale 2 ya entrena con el Canelo para sorprender al mundo (VIDEO)

El evento de Ring Royale, creado por Poncho De Nigris, fue un éxito en cuanto a exposición e impacto en redes sociales. Por lo tanto, ya se está hablando de lo que será la segunda edición y ya hay varias personas que quieren participar en Ring Royale 2. Una de estas personalidades ya se encuentra entrenando con el Canelo Team.

Paulo Chavira, mejor conocido en redes como Paulo Dybala o por sus seguidores como El Gordo de los Picks, ya levantó la mano para aparecer en la nueva edición de Ring Royale. Su compromiso es tal que subió un video en donde se está preparando con el Canelo Team, al mando de Eddy Reynoso. Además, también subió una foto al lado de Saúl Canelo Álvarez con los guantes puestos.

La verguisa que le voy a acomodar a aquel cachetón no tiene precio pic.twitter.com/4ZySGGCyfE — PauloDybola (@PauloChavira) March 18, 2026

“Si algo me ha enseñado don Eddy Reynoso es que al boxeo no se juega. Si voy a pelear me voy a preparar como un perro, dejar de fumar, chef personal, campamento de campeón del mundo. Jueguen con la cadena pero al tigre déjenlo quieto”, dice el apostador y creador de contenido en una foto en donde etiquetó a Eddy Reynoso y el Canelo Álvarez.

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Paulo, quien tiene un podcast en donde habla de deporte y ha cubierto eventos deportivos de alto perfil como ediciones del Super Bowl, le lanzó un reto directo al creador de contenido llamado

“Tengo oferta para pelear ¿A quién quieren que le dé en su madre, al Baby Face o al Tiger Foods? Contra el que yo quiero me dijeron que no, porque no lo conoce nadie”, dice otro mensaje.

Baby Face es un creador de contenido de Monterrey que sube videos de comedia y ya respondió al reto de Chavira. “Si quieres ganar búscate al otro. Si quieres que te ponga una vergu***, yo soy el bueno”, dice en un video.

Si algo me ha enseñado don Eddy Reynoso es que al boxeo no se juega @CANELOTEAM



Si voy a pelear me voy a preparar como un perro, dejar de fumar, chef personal, campamento de campeon del mundo.



Jueguen con la cadena pero al tigre déjenlo quieto @Canelo pic.twitter.com/c0XgSZNa1k — PauloDybola (@PauloChavira) March 18, 2026

David Faitelson se ofrece a pelear en Ring Royale

El comentarista David Faitelson aceptó la oferta de Poncho De Nigris para ser uno de los participantes en Ring Royale 2 y su rival es nada menos que el exjugador Cuauhtémoc Blanco. Aunque para que se haga el combate, el analista de TUDN pidió una bolsa de 10 millones de pesos.

Todo empezó con la invitación de Poncho De Nigris en redes sociales. “Súbete con Cuauhtémoc Blanco en la segunda edición. Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos”, dijo el actor regio a David Faitelson en X.

“Querido Poncho De Nigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación Teletón México. Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo”, sentenció el comentarista en otro mensaje.

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