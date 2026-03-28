Andrea Kimi Antonelli gana la pole position del Gran Premio de Japón; Checo Pérez culmina en la posición 19

Andrea Kimi Antonelli sigue demostrando su poderío al frente del volante de Mercedes con 19 años; el italiano se llevó la pole position para el Gran Premio de Japón, la segunda para él en la temporada, y en Suzuka buscará su segunda victoria de la campaña.

Conforme transcurren las carreras, Mercedes demuestra que tiene el mejor monoplaza de la temporada y Ferrari es el equipo que estará persiguiéndolos durante cada carrera, mientras que McLaren, después de ser campeones, no ha podido subirse al podio en esta campaña.

En la primera etapa de la competencia quedaron fuera los dos Aston Martin y los dos volantes de Cadillac; Fernando Alonso y Lance Stroll fueron vigesimosegundo y vigesimoprimero, respectivamente, mientras que Checo Pérez fue decimonoveno y Valtteri Bottas largará desde la vigésima posición. Además, Oliver Bearman y Alex Albon también se despidieron en la Q1.

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Lamentablemente, el tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, sigue sufriendo en el arranque de la temporada 2026 y en la clasificación del Gran Premio de Japón quedó fuera en la segunda etapa, volviéndose a quejar de su monoplaza al expresar que es “inconducible”.

En la Q2, los pilotos que se despidieron de la clasificación fueron Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto y Carlos Sainz. Arvid Lindblad sigue dando que hablar, pues se metió a la última ronda de la qualy, al igual que Isack Hadjar.

La última vez que Mercedes logró tres pole position al hilo en la Fórmula 1 nos tenemos que remontar al 2021, cuando Lewis Hamilton y Valtteri Bottas lo consiguieron en las carreras de Emilia-Romaña, Portugal y España.

Antonelli is on provisional pole after the first Q3 runs 💪#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/SsQqRtLRLN — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

En la recta final de la clasificación del Gran Premio de Japón, Andrea Kimi Antonelli dejó ver su juventud al volante y rompió la barrera de los 29 segundos, marcando un tiempo de 1:23.778, el mejor de la etapa a cuatro minutos del final.

Después de eso, ninguno de los pilotos participantes logró superar la marca que impuso el piloto italiano y la parrilla de salida quedó de la siguiente manera: primero Antonelli, George Russell segundo, Oscar Piastri tercero, Charles Leclerc cuarto, Lando Norris quinto, Lewis Hamilton sexto, Pierre Gasly séptimo, Isack Hadjar octavo, Gabriel Bortoleto noveno y Arvid Lindblad décimo.

El Gran Premio de Japón se corre este sábado 28 de marzo y el semáforo se apagará en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, para iniciar la tercera fecha de la temporada antes del parón que tendrá el Gran Circo por la cancelación del GP de Baréin y Arabia Saudita.

DCO