¡Triste adiós! John Cena pierde su última lucha tras una carrera de 26 años en la WWE ante Gunther

John Cena perdió ante Gunther su última lucha en la WWE después de 26 años de carrera.

John Cena puso fin a 26 años de carrera como luchador en la WWE este sábado en ‘Saturday Night’s Main Event’, y lo hizo con una derrota por sumisión ante Gunther, ‘The Ring General’, en el evento que se llevó a cabo en el Capital One Arena de Washington, D.C., en un final triste e inesperado tanto por la leyenda como por la afición, pues fue la primera vez que The Champ se rindió.

La afición se rindió completamente a John Cena en el Capital One Arena de Washington D.C. en su salida antes de su última pelea en la WWE, en el Saturdat Night’s Main Event.

“Cena, Cena, Cena”, vitoreaba el público desde antes del comienzo del combate contra Gunther, quien solamente recibió rechiflas y abucheos.

John Cena da batalla hasta el final, pero se rinde ante Gunther

‘The Ring General’ pegó primero, situación que generó malestar en los aficionados que se dieron cita al Capital One Arena. Poco después, John Cena hizo su tradicional señal (You can’t see me) ante el alarido del público, pero el gesto pareció prender más a Gunther, quien se negaba a ser la última víctima del icónico luchador.

John Cena no pudo y se llevó la derrota por sumisión ante Gunther frente al desconcierto y descontento de la fanaticada en Washington, pues no esperaban ni querían este desenlace para la leyenda de la WWE.

SuperCena había anunciado su adiós de la lucha libre en Money in the Bank 2024, pero fue hasta este sábado que puso fin a una legendaria trayectoria que comenzó en 1999 en la empresa más importante.

John Cena se retira con 17 títulos

John Cena se va de la WWE como el esteta con más campeonatos mundiales con 17, con lo que superó los 16 que Ric Flair consiguió en su momento.

Los 17 trofeos mundiales que The Champ obtuvo a lo largo de su carrera en la WWE consisten en 14 campeonatos de la WWE (récord) y 3 campeonatos mundiales de peso pesado. Pero también ganó cinco US, dos mundiales en parejas, dos WWE en parejas y un intercontinental.

Durante su trayectoria, John Cena también presume de haberse llevado la victoria en dos ediciones de Royal Rumble, las del 2008 y 2013, además del Money in the Bank del 2012.

