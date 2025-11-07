Alberto del Río y la tremenda historia sobre el loco combate ante John Cena que involucra a Santa Claus (VIDEO)

Alberto del Río es uno de los favoritos por los fans de la Granja VIP y el luchador ha relatado en diferentes ocasiones las anécdotas que ha pasado arriba del ring, pero la que más ha llamado la atención es en la que el Patrón se enfrentó a John Cena e involucró a Santa Claus.

El participante de la Granja VIP contó que la función se dio en fechas navideñas y todo lo recaudado fue para comprar juguetes para los niños, pero en el momento en que Alberto del Río realizó su famosa aparición con su lujoso automóvil, atropelló a Santa Claus, algo que generó el llanto de su hija cuando volvió a su casa.

El Patrón contó que la lucha se trataba de sacar diferentes artefactos de las cajas de regalo y que John Cena sacó los mejores objetos para lastimar al mexicano; sin embargo, lo que generó las risas en toda la arena fue en el momento en el que Alberto del Río tomó el obsequio más grande y dentro había un oso de peluche, el cual le lanzó a Cena y solo le pegó en el pecho.

Alberto del Río podría salir antes de la Granja VIP

Alberto del Río está siendo uno de los mejores elementos de la Granja VIP y convirtiéndose en uno de los favoritos del reality show que es la nueva competencia de La Casa de los Famosos, aunque en redes sociales se ha difundido la cartelera de un evento de lucha libre donde es protagonista.

El Patrón participará en ‘El Final de la Gira de Despedida de El Hijo del Santo’, evento que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre del 2025, mientras que la Granja VIP tiene una fecha de finalización el domingo 14 del mismo mes, así que los fanáticos han especulado una supuesta salida del luchador a finales de noviembre.

La cartelera se llevará a cabo en la Plaza de Toros de Nuevo Progreso en Guadalajara, Jalisco, evento en el que Alberto del Río participará en la lucha estelar junto a El Hijo del Santo, Santo Jr. y L.A. Park, para enfrentar a Dr. Wagner Jr., Angel Blanco Jr., Texano Jr. e Hijo de Fishman.

¿Cuánto tiempo estuvo Alberto del Río en la WWE?

Alberto del Río es uno de los luchadores mexicanos que formó parte de la World Wrestling Entertainment en uno de sus mejores momentos, protagonizando grandes enfrentamientos ante gladiadores como John Cena, Triple H, Jeff Hardy, entre otros.

El Patrón estuvo en la WWE en dos períodos; su primera estadía en la marca estadounidense fue de 2008 a 2014, mientras que su regreso fue en 2015 y estuvo en Estados Unidos hasta el 2016.

La primera vez que salió de la WWE fue por un despido por parte de los directivos, pues supuestamente el mexicano agredió a un empleado, mientras que en 2016 solo se despidió de los encordados estadounidenses y actualmente participa en carteleras con Triple A.

DCO