¿Alberto del Río ‘El Patrón’ ya tiene fecha para salir de La Granja VIP? Esto se sabe

Alberto del Río ya tendría fecha para salir de La Granja VIP

Alberto del Río, El Patrón, es uno de los participantes destacados de La Granja VIP, está causando dudas sobre su estancia en el reality show y su posible salida, luego de que se anunció su participación en un importante evento de luchas en la fecha en la que continúa el programa al aire.

El famoso luchador es uno de los integrantes destacados del reality show por participar en as ocurrencias con La Bea y su enemistad con Alfredo Adame dentro del programa.

Sin embargo, los fans de La Granja VIP están cuestionando su participación en el programa, porque recientemente se destapó que el luchador está en un evento que pondría en duda su continuación en el reality show.

¿El Patrón ya tiene la fecha para salir de La granja VIP?

Los fans se están preguntando y El Patrón ya tiene la fecha en la que va a salir de La Granja VIP, porque este 28 de octubre se publicó un evento de lucha en el que él será uno de los estelares.

Se trata del evento Todo X el Todo, El Final de la gira de despedida de El hijo del Santo, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en la Plaza de Toro de Nuevo Progreso en Guadalajara.

Eventos de El Patrón anunciados antes de la final de La Granja VIP ı Foto: Especial

En el cartel se muestra que la lucha estelar será entre El Hijo del Santo, Santo Jr, Alberto del Río “El Patrón” y L.A. Park y ellos pelearán en contra de Dr Wagner Jr, Angel Blanco Jr, Texano Jr y el Hijo de Fishman.

Además, el mismo evento se va a replicar en El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, pero el día 13 de diciembre, un día antes de la gran final de La Granja VIP.

En el cartel se anunció que la venta de boletos para este evento será a partir del 4 de noviembre a través de la página de Ticketmaster.

¿Alberto del Río abandona La Granja VIP?

Los fans se preguntan si esto no interfiere en su participación en La Granja VIP, ya que este programa termina el próximo 14 de diciembre y el evento de El Patrón está programado para el 6 de diciembre, es decir una semana antes de que termina el reality show.

Los usuarios afirman que si tiene este evento planeado con tiempo, entonces esto posiblemente significa que él pactó su salida del reality en una cierta fecha para poder cumplir con su compromiso laboral en Guadalajara.

“¿Entonces ya está arreglada la Granja para que salga Alberto del Rio?”, “¿FRAUDE EN LA GRANJA?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, quienes además recordaron que El Patrón también tiene un show anunciado para el 30 de noviembre en Chile, por lo que consideran que ya sabrían en qué fecha va a salir eliminad de La Granja VIP.