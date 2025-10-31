Alberto del Río sorprendió a sus compañeros durante el más reciente episodio de La Granja VIP al abrir su corazón y contar la historia de amor con su actual esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. La mujer también originaria de San Luis Potosí cumplió años ayer, por lo que puede que el deportista se haya sentido algo emotivo.

En una charla con Jawy Méndez, Alfredo Adame, Kim Shantal y La Bea, el luchador recordó cómo, después de más de dos décadas separados, el destino los volvió a reunir para ser felices.

Alberto del Río cuenta cómo conoció a su esposa; un reencuentro tras 23 años

Alberto del Río inició describiendo físicamente a su esposa, quien, dijo, mide alrededor de 1.52, lo que contrasta con su estatura.

“Ha hecho ejercicio toda su vida. Fue ciclista profesional”, contó orgulloso el participante de La Granja VIP, mientras sus compañeros lo escuchaban atentos.

Relató que Mary Carmen se retiró del deporte hace alrededor de dos años y medio para dedicarse más a la familia: “Compitiendo ella y luego trabajando yo, pues sí estaba pesado, entonces decidió retirarse”.

El exluchador Alberto del Río recordó que su historia con Mary Carmen comenzó cuando ambos eran muy jóvenes: “Fuimos novios cuando estábamos jovencitos. Cuando ella tenía 16 años, yo tenía 20 o 21”.

Sin embargo, sus caminos se separaron cuando él se fue a estudiar Arquitectura a Estados Unidos, a Michigan State University. “Me regresé casi terminando el segundo año porque aquí (en México) fue donde empezaron a abrir los programas becados de Conade”, explicó.

Contó que cuando él regresó a México, descubrió que Mary Carmen ya se había casado y tenía una hija. “Ella tuvo a su primera hija muy joven. Y pues ya, me fui por mi lado, se fue por el suyo”, narró con tono nostálgico.

El reencuentro llegó 23 años después, gracias a un amigo en común que lo invitó a su tierra natal: “Me llevó mi amigo el alcalde de San Luis, Enrique Galindo, después de nueve años de no estar allá”.

Alberto del Río relató que en ese entonces Mary Carmen había regresado de una competencia en Monterrey y, sin querer, terminaron coincidiendo en un evento. “Yo la vi, cerca de donde estaba mi vestidor”, recordó divertido.

Agregó que luego de tener una pelea con su hermana, quien suele cuidar a sus hijos, no encontraba a alguien para que desempeñara esa tarea y que él pudiera venir a México a trabajar. Sin embargo, Mary Carmen se ofreció a ayudarle con los niños.

“Cuando me quedé sin quien cuidara a mis hijos, ella me dijo: ‘no, yo me quedo, güey, tú vete a chambear’”, relató el deportista con una sonrisa en el rostro.

Alberto del Río concluyó diciendo de buen humor: “Y pues ya, 23 años después nos encontramos… y lo demás es historia”.