Manola Diez estalla contra La Bea: ‘No voy a comer migajas’ | VIDEO

Manola Diez se ha convertido en una de las personalidades más polémicas dentro de La Granja VIP, quien recientemente tuvo un fuerte enfrentamiento con La Bea, después de que expresó su molestia por la escasez de alimentos en el programa de telerrealidad.

Manola Diez y La Bea se pelean por un café

Y es que al parecer, La Bea le negó una taza de café a Manola Diez. El momento se hizo viral principalmente por la reacción de la actriz, que tuvo una serie de enfrentamientos posteriores con la comediante y otros integrantes de La Granja VIP.

EN EXCLUSIVA‼️ Aqui el video si te lo perdiste



Ya empezaron la funa de Bea.. por?



Nunca se le negó el café a Manola. A todos les ha llamado la atención



Están poniendo el orden que se ocupa para obtener un mejor presupuesto#LaGranjaVIP #LaBea#ManolaDiez pic.twitter.com/8eY3TbinWN — Rosa (@rosaramirez9210) October 29, 2025

Por su parte, la joven influencer trató de justificarse al decir: “Yo no te negué la taza, incluso te dije, ‘pregúntale a varias personas y si quieren, entonces si se hace el café’, pero gastar café para una sola taza, cuando somos 14... como que no cuadra. Y no te mentí y fui honesta contigo”, se defendió la capataz.

Durante la conversación con el resto de los habitantes, hablaron sobre la importancia de guardar un respeto en lo que quieren todos para evitar que haya escasez en los alimentos.

Fue en ese momento que Manola estalló y dijo “por mi que se pudra la comida, me vale más que pura... Si son miserables, séanlo bien”, se quejó ella antes de dirigirse a la cocina, mientras que el resto hablaba de la importancia de compartir los alimentos de manera optima.

Manola Diez entra en huelga de hambre

Fue durante la cena que Manola rechazó el plato que se le ofreció y que prefirió aislarse en el gimnasio, donde optó por una huelga de hambre personal. A pesar de que Jawy trató de hacerla cambiar de opinión, ella se mantuvo firme.

“A estos pendej*s no les voy a dar gusto y no voy a comer nada, es ilegal, vale riat* lo que ellos piensen. Gracias por nada no voy a comer un carajo. No voy a estar limosneando ni mendigando que me den de tragar y pedir permiso como si fuera una niña de 5 años”.

Además, Manola dejó claro que no tenía en mente ponerse a suplicar por obtener alimentos. “¿No hay comida? Orale va, yo lo veo a otro nivel, yo no le tengo miedo ni al miedo señor, porque yo también me levanto y trabajo, que aquellos traguen y trabajen por mí, no voy a comer migajas de lo que les sobra”.

Las rede sociales se dividieron. Si bien algunos dicen que es razonable que La Bea busque distribuir la comida de manera equitativa, otros aseguran que no querer darle café a Manola Diez fue una elección muy arbitraria, al asegurar que les dan mayores cantidades a los hombres.