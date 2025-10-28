Alfredo Adame es uno de los participantes más fuertes de La Granja VIP, quien se ha ganado el cariño del público por su personalidad y sus anécdotas divertidas. Por ello, la audiencia quiere conocer más sobre el polémico actor.
A través de los años, Alfredo Adame solo tuvo una hija, Vanessa, La mujer de 42 años de edad fue fruto de su primer matrimonio y es la única que le ha mostrado cercanía con el actor, contrario al resto de los hermanos.
¿Quién es la mamá de Vanessa, hija de Alfredo Adame?
Como te mencionamos, el actor tuvo un primer matrimonio antes de su relación con Mary Paz Banquells. Su primera esposa fue Diana Golden, con quien se casó en 1988 y se separó en 1990 de manera dramática.
“Me decía: ‘Te voy a matar’. Y yo así aterrada nomas lloraba y no me mató. Lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes, disque para rentar un departamento que había comprado en Paseos de Taxqueña”.
“Yo era capaz de lo que sea con tal de salir de ahí con vida, entonces acabé en pijama, descalza en la casa de otro sobrecargo, amiga de él. Al otro día ella me prestó unos pants, unas chanclas y fuimos a poner la demanda”, contó en una entrevista.
A pesar de dichos señalamientos, Vanessa, la hija de Alfredo Adame, parece no tener algún conflicto sobre su relación con su padre, al apoyarlo de manera abierta y sincera.