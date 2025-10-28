La Granja VIP: ¿Quién es el nominado de hoy 21 de octubre?

Este martes 28 de octubre, La Granja VIP tiene nuevamente asamblea, donde se revelará al segundo nominado de la semana, después de que Lis Vega entrara a la placa este lunes. En ese sentido, nuevamente se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja.

Nominado de hoy en La Granja VIP

Fue Sergio Mayer quien se convirtió en el nominado de este martes, por lo que acompaña a Lis Vega en la terna, aunque todavía podría conseguir la salvación.

Ganó Jawy y Sergio quedó nominado!!!!!

Una de las participantes de La Granja VIP está inmune. Se trata de La Bea, quien se convirtió el la capataz esta semana, la primera mujer en obtener dicha victoria y la encargada de elegir al granjero y peón que se debatirán en duelo.

En ese sentido, hay que recordar que es el capataz quien elige a los participantes para que se vayan al reto. Se trata de una elección importante que puede determinar el resultado al final. La famosa eligió a Jawy y a Sergio Mayer Mori.

La primera nominada de la semana fue Lis Vega, quien obtuvo dicho lugar de manera inmediata gracias a Sandra Itzel, que la eligió en el legado por sus rencillas.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.

