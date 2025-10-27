Las impactantes FOTOS de Kike Mayagoitia desnudo en La Granja VIP

El conductor de televisión y modelo Kike Mayagoitia está provocando suspiros en La Granja VIP con su impactante musculatura y ya se dejó ver casi desnudo durante el programa, lo que ha causado revuelo en las redes sociales.

Desde que Kike decidió alejarse del club de Toby, de los chicos del gimnasio, ha logrado atraer la atención del público, no solo por su cuerpo, sino también porque fue el primero que le dijo sus verdades a Eleazar Gómez cuando estaba muy despegado de la realidad.

Las FOTOS de Kike Mayagoitia sin ropa en toalla

Kike Mayagoitia se volvió tendencia porque durante su estancia en La Gránala VIP sufrió un “descuido Venga la Alegría”, en el que se dejó ver casi desnudo.

Kike Mayagoitia sin ropa en La Granja VIP ı Foto: Redes sociales

El conductor se iba a meter a bañar en la granja, pero sus compañeros lo vieron y notaron que estaba desnudo y que solamente se estaba cubriendo con una toalla.

Kike Mayahoitia en toalla en La Granja VIP ı Foto: Redes sociales

Inmediatamente que notaron que el conductor de Venga la Alegría estaba a punto de meterse a bañar y Bea, César Doroteo, Kim Shantal y Sandra Itzel, antes de salir, estuvieron haciendo bromas sobre Kike Mayagoitia desnudo.

@lagranjavipmx ¡El momento que todas estaban esperando! Gracias, muchas gracias LaGranjaVIP 🐓 Lunes a viernes 9:00 p.m. por AztecaUNO.⁣ Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO.⁣ ⁣ 🌾 Transmisión 24/7 en DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP - La Granja VIP

La Bea, quien más ha hecho comentarios sobre el gran físico del presentador, fue la primera que notó que él no traía ropa interior debajo de la toalla, así que ella y sus otros compañeros le pidieron a Kike que se echara un baile para deleitar a las fans que están viendo el 24/7 de La granja VIP.

Kike no lo dudó y empezó a mover sus pectorales y para complacer más a sus fans se agachó de manera sensual para que lo vieran, pero abrió demasiado las piernas y a decir de Alberto del Río se le vio demás a Mayagoitia y pasó el famoso “Descuido venga la alegría”.

Desde que Kike se alejó de Eleazar, Omahi, Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez, ahora está dando mucho contenido con La Bea y César Doroteo, por lo que los seguidores del reality show están encantados con esta terna para generar contenido.