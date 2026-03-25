La Casa de los Famosos 2026: Oriana es EXPULSADA por voto del público

La Casa de los Famosos 2026 ha protagonizado diversas polémicas al ser una edición llena de momentos de agresión que han generado críticas en el público, quienes consideran que la violencia se ha excedido, a pesar de nunca llegar a las agresiones físicas.

De acuerdo con el voto del público, Oriana se convirtió en el primer EXPULSADO de la temporada en La Casa de los Famosos 2026, en respuesta al mal comportamiento que las celebridades tuvieron en el programa, pues han tenido roces muy fuertes.

Gracias gente, lo logramos Oriana es la expulsada, muerto el perro se acabó la rabia . pic.twitter.com/HUUEjQmC1R — Lolizypunto (@lolisponce2) March 26, 2026

Los cuatro habitantes menos votados por el público fueron Fabio, Caeli, Laura Zapata y Celine, por lo que ellos pudieron regresar al programa al no haber tenido una conducta tan agresiva en contra del resto de sus compañeros.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe El video viral filtrado de El Buggy y La China

Oriana aseguró que ella jugó como sabe hacerlo y que es la primera vez que no le va tan bien en un programa de telerrealidad. Además, aseguró que era difícil la convivencia porque es difícil dialogar con el resto de los participantes.

Fue a través de la cuenta oficial de X de La Casa de los Famosos 2026 que se reveló que este miércoles 25 de marzo se llevaría a cabo la primera expulsión elegida por el público, ante los niveles de agresiones que se viven día a día.

“¡PRIMERA EXPULSIÓN! Esta NOCHE DE NOMINACIONES será histórica y Kenny como nuevo líder ya envió a Fabio a la placa. Hoy, por primera vez en de La Casa de los Famosos, uno de los habitantes será expulsado por decisión de público", decía el mensaje.

¡PRIMERA EXPULSIÓN! Esta NOCHE DE NOMINACIONES será histórica y Kenny como nuevo líder ya envió a Fabio a la placa. Hoy, por primera vez en de La Casa de los Famosos, uno de los habitantes será expulsado por decisión de público ¿Quién será? #LCDLF6 7PM/6C por Telemundo y Peacock — La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) March 25, 2026

El eliminado fue seleccionado a través de una votación donde ahora, los votos serían negativos. De esta manera, quien tuviera más votos quedaría fuera de la competencia.

Ya unas semanas atrás, los participantes habían sido todos nominados por demostrar problemas con la convivencia, entre gritos y señalamientos que han sorprendido al público, a la producción e incluso a La Jefa.

Se espera que con esta medida drástica, en La Casa de los Famosos 2026 se reduzca el nivel de agresividad y violencia que existe, al ser un fuerte castigo para los participantes perder a uno de los integrantes del programa a mitad de la semana.