La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de hoy 25 de marzo

Tras la salida de Kunno el pasado lunes, los ánimos están encendidos en La Casa de los Famosos 2026, donde el equipo de Oriana se encuentra sorprendido por la eliminación de uno de sus integrantes.
Este martes, Kenny se convirtió en el líder de la semana en La Casa de los Famosos 2026. El hombre tomó la decisión estratégica de nominar directamente a Fabio e invitar a Luis a la suite.
Además, se reveló que este miércoles habría una expulsión dentro del reality show. “Uno de los habitantes será expulsado por decisión de público”, explicó la cuenta oficial de Twitter de LCDLF. En redes sociales, destacan nombres como Oriana o Josh, quienes han sido sumamente criticados por sus actitudes dentro del programa de telerrealidad. Esta persona fue Oriana.
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¿Quiénes son los nominados en La Casa de los Famosos 2026?
Te compartimos quiénes son los habitantes que quedaron nominados esta semana; uno de ellos podría ser el eliminado el próximo lunes. Los nominados son:
- Fabio
- Stefano
- Caeli
- El Divo
- Curvy Selma
- Jailyne
- Laura Zapata
Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.
Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:
- Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET
- Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET
- Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET
- Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.