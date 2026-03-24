Ricardo Peralta se burla de la salida de Kunno de La Casa de los Famosos 2026: ‘Quiere llorar’

Ricardo Peralta se burla de la salida de Kunno de La Casa de los Famosos 2026

¿Karma? Tras la salida de Kunno de La Casa de los Famosos 2026, Ricardo Peralta no perdió la oportunidad de lanzarse contra el creador de contenido y recrear un video en el que se burla de él de manera contundente.

Recordemos que hace unos años cuando Ricardo Peralta estuvo en La Casa de los Famosos México 2, Kunno criticaba duramente al comediante mexicano y se alegró bastante con su salida del reality show. Ahora, llegó el momento en que el integrante de Pepe y Teo le devuelve el golpe.

Comparan a Kunno con Ricardo Peralta por sentirse el más fuerte en La Casa de los Famosos ı Foto: IG: @ricardiosperalta y @papikunno

Ricardo Peralta se burla de la salida de Kunno

Fue este lunes que el amigo íntimo de Ángela Aguilar quedó fuera del reality show de convivencia 24/7 por elección del público. El video de su salida generó gran controversia, pues podemos ver su expresión de molestia e incredulidad.

Su salida estuvo acompañada de todo tipo de críticas, burlas y memes por parte de los Internautas, donde muchos mencionaron cómo el tiktoker no tubo su mejor desempeño en el programa, resultando pesado para varios televidentes.

Pero el golpe de gracia lo dio Ricardo Peralta, quien replicó el modo en que Kunno se burló de él en el pasado de él por su salida de una edición pasada del mismo formato.

En el video, vemos a ‘Torpecillo’ con el rostro cerca de la cámara y dice “Quiere llorar, quiere llorar, jajaja. ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en La Casa de los Famosos Telemundo? JAJAJA", se burló.

🚨 HISTÓRICO 🚨



Ricardo Peralta réplica el video de Kunno burlandose de él, el karma llegó rápido y sin escalas, las vueltas que da la vida.#LCDLF6 #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/MbVcP5Jt56 — El Gallo Gamer (@ElGalloGamingMx) March 24, 2026

El momento causó reacciones del público, ya que enseguida se dieron cuenta de la referencia al video de hace dos años del creador de contenido.

Cabe mencionar que muchos señalaron que no hay punto de comparación entre un influencer y otro, ya que los Internautas recordaron las conductas negativas por las que Ricardo terminó “funado”, cosa que no le ha pasado en la misma medida a Kunno.

Te dejamos algunas de las reacciones de redes sociales frente a la polémica que se ha encendido por La Casa de los Famosos 2026.