Burlas y funas a Kunno tras su eliminación de LCDLF: Ricardo Peralta, Yina Calderón y memes

El creador de contenido Kunno fue el quinto eliminado de La Casa de los Famosos de Telemundo. A raíz de ello, el nombre del mexicano se volvió tendencia en redes sociales, pero no por su talento, sino porque la mayoría del público celebra su salida del reality.

Además, otros internautas compartieron opiniones negativas sobre la participación del amigo de Ángela Aguilar durante las últimas semanas, en especial su decisión de unirse a Oriana y algunas acciones violentas que tuvo. Y como los memes no pueden faltar, diversos clips e imágenes del creador de contenido circulan, sobre todo tras su cara de sorpresa al ser expulsado.

A las críticas, burlas y señalamientos contra Kunno también se unieron diversas figuras del espectáculo en Internet, como Ricardo Peralta y Yina Calderón.

Burlas y funas a Kunno tras su eliminación de LCDLF: Ricardo Peralta, Yina Calderón y muchos memes

El lunes 23 de marzo Kunno fue expulsado de LCDLF, dejando a Curvy Zelma una semana más en el programa. Tras la eliminación, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mucha gente se burló de la cara de sorpresa que puso el mexicano al oír su nombre; más tarde él mismo confirmó que no esperaba salir del reality.

Qué gozada, qué delicia ver su jeta de incredulidad, qué belleza, AMO que el eliminado de hoy haya sido Kunno, de los mejores momentos de la temporada.



¡HISTORICOOOOOOOOOOO! #LCDLF6 pic.twitter.com/BvI0PkNdhG — Q U E E N (@dimeperra) March 24, 2026

Entre burlas, memes y funas, destacó la respuesta de Ricardo Peralta, conocido como Pepe o Torpecillo, quien aprovechó el momento para cobrar venganza.

El influencer compartió un video burlesco sobre la salida de Kunno, donde dice “Quiere llorar, quiere llorar. ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere de que a nadie le gustó su participación en LCDLF Telemundo?“, mientras ríe.

Esta reacción fue una respuesta directa a una rencilla del pasado. En su momento, cuando Ricardo Peralta participó en La Casa de los Famosos México, Kunno se burló de él diciendo: “Quiere llorar, quiere llorar. Qué va a hacer Torpecillo cuando se dé cuenta de que la comunidad apoya más a Arath (de la Torre) que a él?”.

Ahora, tras la expulsión de Kunno en la versión de Telemundo, Peralta decidió burlarse de forma similar.

Otra famosa que reaccionó a la salida de LCDLF del creador de contenido fue Yina Calderón, conductora del programa. Fiel a su estilo sin filtros, la colombiana dijo en una transmisión en vivo que Kunno fue un participante más del reality, pues no resaltó durante las cinco semanas que estuvo dentro.

“Pero bebé, no fue a jugar su juego, sino el de otra persona. No tuvo luz propia, no tuvo brillo, no nos mostró sesiones, no nos mostró lo que él es, no nos mostró maquillaje, no nos mostró outfit, no nos dio pasarela, ¡no nos dio nada! Entonces se fue“, comentó Yina.

Yina sobre la eliminación de Kunno "No fue a jugar su juego si no el de otra persona" #LCDLF6 pic.twitter.com/KwTTGD51nU — Desde la casa (@Desde_la_casa) March 24, 2026