El Divo le dice ‘lamebotas’ de Ángela Aguilar a Kunno en fuerte pelea | VIDEO

Ya comenzaron las peleas fuertes en La Casa de los Famosos 2026 y los protagonistas fueron Kunno y El Divo, donde tuvieron un encontronazo donde se echaron en cara su sexualidad y también la amistad del influencer mexicano con la cantante Ángela Aguilar.

El Divo critica la amistad de Ángela Aguilar con Kunno

Fue durante una conversación grupal en La Casa de los Famosos 2026 que Kunno y El Divo vivieron un momento de tensión, cuando el influencer tomó la palabra para decir que el conductor le molestaba. Esta pequeña declaración cambió por completo el tono del diálogo.

Che Kunno , creo que no había necesidad de llamarle changuito al Divo we , neta me est cayendo mejor el Divo que Kunno 🤦🏼‍♀️ llamarle lame cul cuando el se la lleva atrás de las española y lo hacen como quieren 🙄#LCDLF6 pic.twitter.com/uh9zA5ytUH — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) February 21, 2026

Mientras que el resto de los habitantes permanecían atentos, el intercambio entre ellos comenzó a crecer. “No puedo creer que yo tengo 25 años sea más maduro y profesional que varios de ustedes. Voy a seguir el ejemplo de Josh, espero que antes que termine de hablar te calles, porque no vengo aquí a educarte como los changuitos, eres exactamente igual de lo que dice Josh, o lo que opina él, lo opino de ti“, dijo el creador de contenido.

“Todo el tiempo tienes que ir encima de las personas, todo el tiempo cuando alguien está hablando tienes que interrumpirlo, todo el tiempo estás aquí arriba. y honestamente eres un lame cul**, porque a todo mundo primero estás diciéndole que lo atacas y luego le dices ‘preciosa, hermosa, divina, mi corazón’; está bien que uno sea empático, que uno sea buena onda, que uno sea amable, pero el estar lamiéndole por entre las piernas, eso es algo que a mí no me parece”, agregó el joven.

Por su parte, El Divo no se mantuvo callado y lanzó un dardo contra el famoso de Internet: “Si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar del pedigree y te lo puedo enseñar para ponértelo”, comenzó.

Además, habló sobre la amistad del influencer con la esposa de Christian Nodal: “Lamehuev*s eres tú, de Ángela Aguilar, que quede muy claro que yo lo único que no soy es lamehuev*s, yo soy un tipo más que legítimo”, aseguró.

El ex de Niurka también mencionó que ambos son gay, por lo que Kunno intervino para pedir que no involucrara a terceras personas ni hablaran sobre su sexualidad.

Algunas de las reacciones por la pelea entre El Divo y Kunno tenían que ver con la forma en que el influencer defendía a Ángela Aguilar, pero también porque señalaron que el conductor fue brutalmente honesto. Te dejamos algunos comentarios: