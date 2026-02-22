‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: ‘Ella sabía’ | VIDEO

Eduardo Antonio, mejor conocido como El Divo, sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2026 después de que habló sobre la relación sentimental que tuvo con Niurka Marcos entre el 2009 y el 2001.

“Ella me trató muy bien, ella sabía que yo era bisexual”, recordó con cariño El Divo sobre su experiencia con Niurka como pareja, quien siempre ha destacado como una mujer que no se molesta por las ideas diferentes.

El Divo recuerda su romance con Niurka

Fue durante la primera semana de La Casa de los Famosos que el actor cubano explicó que cuando fue pareja de ‘La mujer escándalo’, atravesaban situaciones muy diferentes. Por un lado, él acababa de dejar un romance que marcó su vida, mientras que ella cuidaba de su hijo, Emilio Osorio.

“Fue un momento especial de ella y mío”, contó. El Divo recordó que se conocieron en una fiesta donde coincidieron y tuvieron una química especial en la celebración. “Esa noche nos encontramos y de ahí seguimos”, dijo.

Al hablar del romance, el hombre elogió a su ex: “Niurka es muy tranquila cuando está fuera de cámara. Es muy organizada, una mujer que te tiene las cosas por colores en la gaveta, que te atiende, es muy mujer cuando está con un hombre”, recordó.

“Le valía madres que supieran que yo era bisexual, siempre me dio el lugar y yo la representé con todo”, aseguró.

Él reveló que el detalle por el que terminó la relación fue la distancia, ya que mientras que él vivía en México, ella residía en Miami y no era muy fácil verse, pues él no podía ingresar a Estados Unidos en ese entonces.

En redes sociales, celebraron que el hombre hablara con respeto y cariño sobre su ex novia, a pesar de que haya terminado su romance hace varios años y que lo más común en la actualidad parecen ser las peleas.

Por su parte, la cubana también ha mostrado apoyo por su ex pareja, pues en 2024 promocionó en sus redes sociales la música de su anterior pareja y entrañable amigo, mostrando así madurez en una relación que terminó de manera sana y lejos de polémicas.

En la actualidad, El Divo está casado con Roy García, pareja con la que lleva más de seis años de relación. Por su parte, Niurka se encuentra en una relación con Bruno Espino, un hombre 20 años menor que ella.