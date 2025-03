Acusan a Niurka y su novio de habitar una casa ilegalmente | VIDEO

La famosa vedette Niurka Marcos, se encuentra en el ojo del huracán. Sin embargo, no es por su participación en La Casa de los Famosos All Stars, sino porque se le estaría acusando, junto a su novio, de habitar su actual casa de manera ilegal.

¿Niurka habita de manera ilegal su casa?

Esta información fue compartida por el comunicador Javier Ceriani, quien asegura que Niurka Marcos y su pareja, se habrían mudado a su actual casa sin contar con acuerdos legales, lo que podría generar un grave conflicto y hasta una demanda para ella y su novio.

Fue a través de su canal de YouTube que Ceriani compartió detalles, en el que menciona que el abogado de la vedette estuvo supuestamente implicado en la ocupación ilegal de una casa, donde no hubo la documentación que se requería.

TE RECOMENDAMOS: Asegura que hay inconsistencias en su caso Aleska Génesis acusa campaña de difamación en su contra por su caso de presunto robo

Menciona que la casa pertenece a la madre y a la tía del abogado de Niurka, quienes son copropietarias, aunque no estaban en la casa. Por ello, el sujeto considero bien el rentarle la casa a la famosa, sin pedir permiso a las dueñas para ello. Incluso dice que se han utilizado los objetos que pertenecían a ellas.

“La mamá del abogado tenía una casa en Mérida con su hermana. Las dos hermanas eran dueñas de la casa. Paquito ve que la casa está desocupada. Eran dos casas pegadas y mete a Niurka en la casa de su mamá y su permiso”, detalló Ceriani.

¿Hay denuncia?

El famoso asegura que sabía que la tía del abogado habría interpuesto una demanda contra Marcos después de darse cuenta de que su casa estaba ocupada por personas tras querer ingresar, sin éxito, al lugar.

Como no contaba con papeles oficiales a la mano, no le dejaron llevarse sus pertenencias (estufa, refrigerador, ventilador, microondas, etc). Además, declaró que de la renta de 20 mil pesos, ella no ha recibido ninguna parte proporcional.

“La señora está viviendo hace dos años sin consentimiento de mi madre. A esa casa le han sacado un provecho, hacen fiestas. Se está haciendo un uso terrible de la casa”, expresó el hijo de una de las dueñas, quien fue invitado al programa de Ceriani.

Niurka Marcos no ha hecho alguna declaración sobre las acusaciones de ocupar una casa ajena de manera ilegal, pues cabe mencionar que se encuentra en La Casa de los Famosos All Stars, por lo que está en aislamiento y no puede saber nada del exterior.