La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la primera semana

Nomiandos en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos 2026 es una temporada que promete mucho drama. Ya en las primeras horas de convivencia se encendieron las tensiones entre participantes como El Divo u Oriana. Ante el drama, ya se llevaron a cabo las primeras nominaciones y se revelaron los nombres de quienes están cerca de abandonar el programa.

¿Quiénes quedaron nominados en la primera semana de La Casa de los Famosos 2026?

Ninguno de los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 quiere ser el primero en abandonar el programa; sin embargo, hay seis candidatos a quedar fuera del reality show, después de que se llevaron a cabo las nominaciones por primera vez y cada uno pudo votar por tres participantes.

Los nominados de la semana son:

Kenny Rodríguez Celinee Oriana Marzoli El Divo Sergio Mayer Zoe Bayona

Cabe mencionar que ya desde el primer día del programa, Kenny Rodríguez había quedado como el primer nominado de la temporada. Esto ocurrió porque la líder Jayline Ojeda lo escogió a él cuando le pidieron un nombre para el castigo.

Las nominaciones se llevaron a cabo con mucha tensión, a pesar de ser apenas la primera temporada del programa, pues horas antes personalidades como Kunno ya estaban preocupados por quedar nominados en la temporada.

También se comenzaron a formar los primeros rencores entre participantes, como expresó Fabio Agostini, quien fue llevado al exilio después de que El Divo eligió a otra persona para su cuarto, lo que provocó que él se quedara en el incómodo espacio junto a Yoridani Martínez.

Fuera de la casa hubo bastante polémica, pues se dio a conocer que Sergio Mayer tomó una licencia en la Cámara de diputados para participar en el programa de telerrealidad, algo por lo que ha sido sumamente criticado.

El jueves que fueron las nominaciones, también nominaron Fabio y Yoridani, quienes entraron de nuevo a la casa sorprendiendo a todos. Cada participante otorgó puntos a tres personas diferentes con las cantidades 3, 2 y 1.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes: