¿Quién es Laura G? Perfil de la participante de La Casa de los Famosos 2026

Laura G es una de las participantes de La Casa de los Famosos 2026 que está dando de qué hablar después de haber ingresado al reality show en compañía de Josh Martínez durante el primer día del programa.

En las primeras horas de convivencia, Laura G se hizo notar al convertirse en la capitana del cuarto Agua junto con Laura Zapata. Su belleza y energía ha hecho que muchos quieran saber detalles sobre ella y por ello, te compartimos todo lo que sabemos al respecto.

¿Quién es Laura G?

Laura González Díaz se define a su misma en redes sociales como una empresaria y creadora de contenido fitness y de estilo de vida, quien ya ha tenido experiencia en diversos programas de telerrealidad.

Con 29 años de edad y originaria de Villavicencio y egresada de Comunicación Social y Periodismo, saltó a la fama nacional luego de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, de 2017.

Tras ser actriz, la mujer participó en el programa Guerreros en 2018 y ahora forma parte de La Casa de los Famosos 2026, el show a cargo de Telemundo que año con año da de qué hablar al reunir a grandes celebridades latinas en un solo lugar.

El año pasado, Laura estuvo en La Casa de los Famosos Colombia, donde obtuvo gran reconocimiento y una comunidad con la que es muy cercana.

En dicho proyecto, Laura entró a mitad de temporada y tuvo una fuerte enemistad con Karina García, a quien acusó de presunta infidelidad que involucraba a su ex pareja, un hombre identificado como “Hugo”.

Laura asegura que mientras ella vivía con su prometido en Río de Janeiro, Brasil, Karina se habría involucrado con él durante un viaje que Laura realizó a Bogotá. En ese sentido, aseguró tener pruebas sobre ello, aunque Karina lo negó todo de manera rotunda.

En el programa de Telemundo, Laura G se convirtió en líder del cuarto Agua junto con Laura Zapata. En el dormitorio también se encuentran Curvy Zelma, Celinee, Sergio Mayer y Vanessa Arias.