Sergio Mayer justifica su participación en La Casa de los Famosos y afirma que podrá difundir la cultura latina

Sergio Mayer justifica su entrada a la casa de los famosos

El diputado federal con licencia de Morena, Sergio Mayer, defendió públicamente su decisión de separarse temporalmente de la Cámara de Diputados para integrarse al reality show La Casa de los Famosos, al asegurar que su participación busca generar una reflexión sobre la cultura latina y la relación con Estados Unidos.

A través de un video difundido en redes sociales, el legislador confirmó su ingreso al programa producido por Telemundo y explicó los motivos de su ausencia en San Lázaro.

“Los reality shows hoy en día se han convertido en un fenómeno de programación televisiva, en un formato diferente y novedoso que permite distintas formas de comunicación e interacción entre los participantes y el público que lo ve y observa”, expresó.

Mayer describió el formato como “un gran experimento social” en el que los participantes permanecen en aislamiento y enfrentan situaciones complejas que ponen a prueba “la tolerancia, el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo”.

Señaló que el público puede observar “de manera directa y en tiempo real cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando por completo el alma y la mente de quienes participan”, y sostuvo que en ese espacio se exponen principios, ética laboral y personalidad.

El legislador explicó que aceptó la invitación en el contexto de la coyuntura social y política con Estados Unidos.

“Hoy día, la coyuntura social política con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido que a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la presentación del cantante Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, al señalar que fue una muestra de cómo el entretenimiento puede utilizarse para proyectar identidad cultural.

Mayer informó que solicitó licencia “por un par de meses” a su cargo como diputado federal y aseguró que su suplente continuará con la agenda legislativa de su grupo parlamentario.

“Tomé la decisión de solicitar licencia (…) teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso con la agenda de mi grupo parlamentario y de la 4T”, dijo.

También anticipó que su decisión generará debate público. “Estoy convencido que habrá comentarios y habrá un debate sobre mi participación en este reality”, expresó, al tiempo que planteó que este tipo de formatos podrían servir para que aspirantes a cargos públicos muestren “de manera frontal y sin máscaras” su personalidad y valores ante la ciudadanía.

El legislador concluyó su mensaje pidiendo respaldo a sus seguidores y comprometiéndose a que “cada palabra y cada acción” dentro del programa buscarán generar reflexión.

La licencia legislativa fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados y permite que el suplente asuma funciones mientras dure su participación en el programa televisivo. Hasta el momento no se ha informado la fecha exacta en que Mayer se reincorporará a sus actividades parlamentarias.

