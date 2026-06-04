Sheinbaum apuesta por un ‘Mundial Social’ que deje legado deportivo en niñas y niños de todo México

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su conferencia matutina de este jueves estaría dedicada a los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, con la participación de integrantes de su gabinete y funcionarios responsables de distintas áreas vinculadas al evento internacional.

Acompañada por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura; Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo; Zoé Robledo, director general del IMSS; Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); Iván Escalante, procurador federal del Consumidor, y Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial 2026, la mandataria destacó que el objetivo va más allá de la organización de partidos.

Claudia Sheinbaum señaló que, además de respaldar a la Selección Mexicana y garantizar el éxito de los encuentros que se celebrarán en territorio nacional, el Gobierno busca aprovechar el Mundial como una herramienta de transformación social y promoción del deporte.

“Nos interesa mucho, además de apoyar a la Selección y los partidos que va a haber en México, aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, desde los lugares más alejados hasta las grandes ciudades”, expresó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las actividades impulsadas en torno al llamado “Mundial Social” buscan generar beneficios permanentes para las comunidades, especialmente para las nuevas generaciones.

Indicó que la meta es que las acciones deportivas y sociales que se desarrollen durante la preparación y realización de la Copa del Mundo permanezcan una vez concluido el torneo, permitiendo que niñas, niños y jóvenes de todo el país tengan mayores oportunidades de incorporarse al deporte de alto rendimiento.

“Que las actividades sociales que hemos hecho alrededor del futbol se queden, y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país sean las canteras de los equipos de futbol profesionales y de la selección, mujeres y hombres”, afirmó.

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