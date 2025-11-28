Anuncia CSP 2 mmdp para cada sede del Mundial

De izq. a der.: Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; la Presidenta Claudia Sheinbaum; Samuel García, gobernador de NL, y Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, ayer, en conferencia de prensa.

A 195 días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno federal y las autoridades de las tres ciudades sede en México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— aceleraron los preparativos para recibir 13 partidos del torneo más grande de la historia, incluidos cuatro encuentros de repechaje que se disputarán en apenas cuatro meses.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México aportará entre mil 500 y dos mil millones de pesos para infraestructura de movilidad, particularmente en transporte público en beneficio de las sedes mundialistas.

El Dato: Pablo LEMUS informó que se renovarán 270 canchas de futbol y se buscará romper el récord “del toque de balón más largo entre el Estadio Jalisco y Guadalajara”.

“¿Para qué son? Para la infraestructura, para el Metro en el caso de Monterrey; en el caso de la Ciudad, para transporte público, principalmente y movilidad. Este año ya no pudimos cumplir con el compromiso, pero lo estaremos cumpliendo para el próximo año”, anunció.

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, informó que por primera vez la FIFA y los estadios organizaron un comité por cada ciudad sede, estableciendo una coordinación sin precedentes entre los tres niveles de gobierno.

En materia de seguridad, reveló que las dependencias federales trabajan con los gobiernos locales y la FIFA desde hace tres años en un plan unificado que incluye la homologación de protocolos para estadios, espacios públicos y zonas de celebración, con perspectiva de género y protección integral para menores de edad.

Detalló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) convocó a mesas de trabajo regionales para revisar obras previas, incluyendo mejoras en cada acceso a las ciudades sede.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció transformaciones urbanas bajo el lema “un mundial por la igualdad en una ciudad abierta y sin muros”. La capital concentrará importantes obras de electromovilidad y regeneración urbana.

En seguridad, Brugada informó sobre la instalación de 30 mil cámaras de videovigilancia, 185 mil nuevas luminarias —incluyendo 334 kilómetros de caminos seguros para mujeres y niñas—, tres mil 500 nuevas patrullas y la iluminación artística de 50 kilómetros del Centro Histórico.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, presentó a su estado como “la sede más mexicana” del Mundial 2026.

Informó que espera recibir entre 2.5 y tres millones de visitantes durante los 39 días que durará el Fan Festival en el centro histórico de Guadalajara.

Entre las obras destacadas, Lemus informó sobre la conclusión de la línea cuatro del transporte público el 15 de diciembre y la construcción de la línea cinco de electromovilidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron y el centro histórico.

Por su parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León, presentó más de 34 proyectos de infraestructura bajo la premisa de que “no se gastaría un sólo peso con la excusa del Mundial”, sino que toda inversión será obra pública permanente.

El mandatario destacó la construcción del monorriel más largo del continente, que incluye las líneas cuatro y seis del metro y duplicará el sistema actual de 38 a más de 80 kilómetros. La obra conectará el Aeropuerto Internacional de Monterrey con toda la red del metro.

CSP analiza asistir al sorteo del evento en Washington

› Por Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que será la próxima semana cuando dé a conocer si viajará o no a Washington, Estados Unidos, para el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

Explicó que su decisión dependerá de la confirmación de asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney. De concretarse el viaje, sería su primer encuentro presencial con Trump desde que ambos asumieron sus cargos.

Añadió que aún espera saber si Carney y Trump estarán presentes: “Dependiendo de ello, ya asistiría al sorteo. Les informaría la próxima semana”.

2 mundiales se han celebrado en México (1970 y 1986)

El sorteo se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. Sobre una eventual reunión bilateral con Trump, Sheinbaum precisó que su viaje “todavía no está confirmado” y que cualquier acercamiento dependerá de las agendas y la coordinación con el gobierno anfitrión.

En ese sentido, la mandataria aseguró que la relación bilateral atraviesa un buen momento y que las diferencias sobre las 54 barreras no arancelarias “prácticamente ya están subsanadas”.

Además, adelantó que la semana posterior al sorteo se llevará a cabo en México una reunión de seguridad entre los equipos de ambos países.