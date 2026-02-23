La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado hoy 23 de febrero?

Nominados en La Casa de los Famosos 2026

Este lunes 23 de febrero se lleva a cabo la primera eliminación en La Casa de los Famosos 2026. Aunque el proyecto empezó el pasado martes, ya han dado mucho de qué hablar gracias a las fuertes personalidades que se encuentran dentro del reality show de convivencia.

El pasado domingo la sorpresa llegó cuando Horacio Pancheri decidió salvar a la modelo Celinee de la tabla de nominados, por lo que quedaron solo cinco participantes en riesgo de salir como primer eliminado de La Casa de los Famosos 2026.

Los nominados son:

Kenny Rodríguez

Oriana Marzoli

El Divo

Sergio Mayer

Zoe Bayona

¿Quién es el primer eliminado de La Casa de los Famosos 2026?

En redes sociales quedó en evidencia el apoyo del público principalmente por Oriana, quién desde el primer momento demostró una personalidad fuerte y llamativa que le ha provocado ciertos conflictos con compañeros del reality desde las primeras horas de convivencia.

Quién tambaleaba un poco en los comentarios podía hacer su compañera Zoe, aunque muchos aseguran que juntas forman un dúo dinámico que genera bastante contenido divertido.

Otro famoso nominado que ha dado de qué hablar es El Divo, quién ha mostrado una actitud deriva y no ha dudado en enfrentarse incluso a participantes con grandes números en redes sociales como Kunno.

Mientras tanto, Kenny Rodríguez quedó nominado desde el primer día del proyecto y muchos en redes sociales lo critican al recordar su tormentoso pasado romántico con su ex novia, pues lo acusan de haber sido racista con ella.

Sergio Mayer es otro participante que aunque he querido por muchos, género polémica tras revelarse que había pedido una licencia especial a la Cámara de Diputados para dejar su cargo por tiempo indefinido y participar en La Casa de los Famosos 2026.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos 2026?

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO