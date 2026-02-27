Comparan a Kunno con Ricardo Peralta por sentirse el más fuerte en La Casa de los Famosos

Kunno entró a La Casa de los Famosos 2026 y con apenas dos semanas desde el inicio de su participación, uno de sus comentarios y su actitud han hecho que muchos lo comparen con Ricardo Peralta, quien formó parte de la edición mexicana en el año 2024.

Sin duda alguna, La Casa de los Famosos es una oportunidad que puede hacer estallar la carrera de una celebridad, pero también opacar a quienes muestran actitudes que no agradan al público, como ocurrió con Ricardo Peralta y según muchos, pasará con Kunno si mantiene su misma altanería.

¿El Tiktoker Kunno entrará a La Casa de los Famosos 2? ı Foto: larazondemexico

El integrante de Pepe y Teo formó parte de la segunda temporada de la versión mexicana del reality show, quien arranco como uno de los favoritos del público, pero rápidamente la opinión sobre él cambió por su actitud y comentarios altaneros.

Comparan a Kunno con Ricardo Peralta

Papi Kunno es uno de los participantes de la nueva temporada del proyecto, quien recientemente afirmó ser uno de los habitantes más fuertes del programa en la actualidad, lo que hizo recordar cuando Peralta aseguró ser “el más poderosísimo de la casa”.

“Quieren nominar aquí a los fuertes, a todos los mayores posibles para irnos uno por uno”, dijo Kunno brevemente.Rápidamente, el público recordó cuando Ricardo Peralta dijo algo similar: “No está de más decir que los más poderosísimos de ‘La Casa’ estamos de tu lado”.

El regiomontano KUNNO, el más poderosísimo ☝🏻#LCDLF6 pic.twitter.com/MRVIVFcXBQ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 26, 2026

Algunos de los comentarios sobre lo ocurrido son:

“Esa historia ya se contó”.

“El poderosísimo Kunno Peralta jajaja”.

“Él debe de tener sus seguidores, y aparte se siente muy seguro porque es amigo de Nodal y más de seis años amigo de Ángela Aguilar”.

“Se va en la Segunda semana de la casa de Telemundo”.

“Mismas vibras”.

Ante una oleada de memes y videos por las comparaciones, Ricardo Peralta reaccionó rápidamente a ellas con el humor que lo caracteriza, donde afirmó que su contraparte regiomontana es peor que él. “Les digo que todas somos la misma, bueno no, ella es más mala”, escribió ‘Torpecillo’, como se hace llamar Peralta