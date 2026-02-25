La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana dos hoy 25 de febrero

Este miércoles 25 de febrero llega el momento de la segunda nominación de La Casa de los Famosos 2026, después de que se ajustaran los días para incluir el destierro de dos participantes cada domingo en el reality show.

Fue el pasado martes que Celinee se convirtió en la líder de esta semana en La Casa de los Famosos 2026, destacando por su habilidad que la llevó a vencer al resto de los participantes en el reto para obtener todos los beneficios del liderazgo.

Entra el nuevo habitante y siento que por un segundo pensaron que sería Zoe y no....es Luis Coronel, pero mírenlo que Lindo estaaaaaa es una ternura 😍, me valeeeeee que sea mueble #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF6 pic.twitter.com/GR32CIDRzZ — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) February 25, 2026

Otro momento que sorprendió fue la llegada de Luis Coronel como nuevo habitante del proyecto, quien cabe mencionar, cuenta con inmunidad y no podrá nominar ni ser nominado durante esta semana de la competencia.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos 2026?

El primer nominado de la semana fue seleccionado por la líder, Celiné, el pasado martes. Ella decidió que Kunno quedara directamente en la placa, una noticia que lo sorprendió y lo pone en riesgo de salir de la competencia en sus primeras semanas.

El proyecto ha destacado por su explosividad en esta nueva temporada, donde los participantes demuestran que no quieren quedarse callados frente a lo que les incomoda y de este modo, envían mensajes más que contundentes a sus compañeros y al público.

Este lunes 23 de febrero se despidió de la interacción 24/7 Zoe Bayona, quien formaba parte de un equipo fuerte pero conflictivo con Kunno y Oriana. Esto ha encendido las alarmas sobre si alguno de ellos podría ser el próximo eliminado.

También El Divo ha destacado en los últimos días por tener una personalidad fuerte y no tenerle miedo al conflicto con otras figuras del entretenimiento, sin importar sus números en redes sociales.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes: