¿Quién es Eduardo Antonio ‘El Divo’ que humilló a Kunno en La Casa de los Famosos 2026?

Recientemente, las redes sociales estallaron con la fuerte pelea entre Kunno y Eduardo Antonio ‘El Divo’, quienes protagonizaron un enfrentamiento verbal en La Casa de los Famosos 2026 durante una dinámica con todos los habitantes del programa presentes.

Fue Kunno quien inició la polémica al dejar claro que le molestaban ciertas conductas de El Divo. “Honestamente eres un lame cul**, porque a todo mundo primero estás diciéndole que lo atacas y luego le dices ‘preciosa, hermosa, divina, mi corazón’ [...] el estar lamiéndole por entre las piernas, eso es algo que a mí no me parece”, sentenció el influencer.

FUERTE PELEA



KUNNO VS EL DIVO



“Eres el lamecu&$/ de Ángela Aguilar” #LCDLF6 pic.twitter.com/6Pg2w6GRpM — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 23, 2026

Sin embargo, Eduardo Antonio no se quedó callado y sacó a relucir su personalidad fuerte y su lengua afilada al expresar: "Si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar del pedigree y te lo puedo enseñar para ponértelo [...] Lamecul*s eres tú, de Ángela Aguilar, que quede muy claro que yo lo único que no soy es lamecul*s, yo soy un tipo más que legítimo”, aseguró.

Esta declaración fue suficiente para encender las redes sociales y para que las personas rápidamente aplaudieran al cubano por su manera contundente de hablar y responder a un ataque.

¿Quién es Eduardo Antonio ‘El Divo de Placetas’?

Eduardo Antonio es un cantante, actor y compositor cubano nacido el 10 de diciembre de 1969 en Placetas, provincia de Villa Clara, Cuba. Desde joven, mostró interés por el espectáculo y comenzó a presentarse en escenarios locales cuando era un niño.

Con el paso de los años, se abrió paso dentro del pop cubano y la escena latina, destacando por su estilo llamativo, personalidad y presencia escénica, que lo hicieron ganarse un nombre en el entretenimiento.

También ha sido productor musical y ha trabajado en diversos proyectos de televisión. Fue apodado ‘El Divo de Placetas’ por un programa conducido por Don Francisco y el sobrenombre se le quedó, en referencia a su estilo extravagante y su origen.

Con el tiempo ese apodo comenzó a aparecer en sus presentaciones, entrevistas y material promocional, hasta convertirse en la forma en que muchos fans lo identifican.

Uno de los momentos clave de sus primeros años fue su participación en el Festival de la Canción de su país en 1996. En ese evento interpretó el tema ‘Me queda la canción”’ una composición propia con la que logró representar a Cuba en la edición internacional del festival OTI celebrada en Quito.

En el pasado, mantuvo una relación con Niurka Marcos que duró dos años y llamó la atención del público, pues desde ese entonces habían dudas de su orientación sexual.

Fue en 2020 que Eduardo Antonio ‘El Divo’ habló públicamente sobre su orientación sexual y confirmó su relación con el empresario cubano Roy García. Desde entonces ha compartido parte de su vida privada en redes sociales y entrevistas.