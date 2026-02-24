La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 24 de febrero?

Después de que este lunes 23 de febrero se revelará al primer eliminado de La Casa de los Famosos 2026, este martes se define quién es el nuevo líder de la semana que contará con diversos beneficios en los próximos días de juego.

Zoé Bayona quedó eliminada de la competencia por elección del público y cualquiera de los participantes que se encuentran en La Casa de los Famosos podría obtener el ansiado liderazgo y de este modo, asegurarse una semana más dentro del juego.

¿Quién es el líder de hoy 24 de febrero en La Casa de los Famosos 2026?

Se revelará al líder de la semana durante la prueba este martes 24 de febrero, en la gala que se transmite por Telemundo.

Los beneficios del liderazgo en La Casa de los Famosos 2026

Cabe destacar que este es un puesto muy ansiado porque existen varias características que hacen que quien cuente con este título, pueda planear mejores estrategias que lo beneficien.

Entre los beneficios del líder, se encuentra:

Inmunidad: El líder es intocable en las nominaciones, por lo que tiene la semana asegurada en e proyecto.

Suite de líder: El líder duerme en un lugar especial con mayores comodidades y un espacio donde puede espiar al resto. Además, puede llevar a un acompañante que según la ocasión, elige él mismo o se decide al azar o por el voto del público.

Voto de salvación: El líder puede elegir a qué habitante sacar de la placa el viernes, aunque este mismo beneficio puede ser robado por otro habitante el día viernes.

Lista de habitantes de La Casa de los Famosos 2026

Lupita Jones

Kunno

Jailyne Ojeda

Laura Zapata

Caeli

Kenny Rodríguez

Josh Martínez

Fabio Agostini

Zoe Bayona ELIMINADA

Stefano Piccioni

Julia Argüelles

Celinee Santos

Yoridan Martínez

Vanessa Arias

Kenzo Nudo

Curvy Zelma

Eduardo Antonio “El Divo”

Horacio Pancheri

Oriana Marzoli

Sergio Mayer

Laura G

INFORMACIÓN EN DESARROLLO