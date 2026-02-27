¿Sergio Mayer empujó a El Divo? Piden su EXPULSIÓN de La Casa de los Famosos 2026 | VIDEO

¿Sergio Mayer empujó a El Divo? Piden su expulsión de La Casa de los Famosos 2026 tras video viral

“Fuera Sergio Mayer” es tendencia en redes sociales a raíz de que el actor supuestamente empujara a El Divo durante un confrontamiento que tuvieron en La Casa de los Famosos 2026, donde el contacto físico con violencia es castigado con expulsión.

Aunque La Casa de los Famosos 2026 apenas lleva dos semanas al aire, las emociones están elevadas desde el primer momento con enfrentamientos entre las diferentes celebridades que conforman el reality show, siendo El Divo uno de los artistas que más han destacado.

Sergio Mayer, durante sesión en la Cámara de diputados. ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

Y es que el ex novio de Niurka Marcos ha dado de qué hablar gracias a su forma de ser frontal con otras personalidades; al parecer, el famoso cubano consiguió sacar de quicio a Sergio Mayer, conocido en los reality shows por su actitud de liderazgo y su habilidad para las estrategias.

¿Sergio Mayer empujó a El Divo? Piden su salida

En un video que rápidamente cobró viralidad, podemos ver al actor mexicano y al conductor cubano en la sala de la casa donde permanecen en aislamiento. Mayer dice “corre, corre” mientras tiene una mano en la espalda de su compañero.

El histrión hace un gesto y se desplaza hacia atrás, mientras que El Divo da la vuelta para verlo y lo acusa directamente. “Me empujó”, dijo, “no me empujes. No me toques”, estalló él frente al resto de los participantes.

Der este modo, el cantante volvió a acercarse a Mayer visiblemente molesto, quien también retrocedió en sus pasos. Algunos participantes decidieron intervenir en la situación, como Kenny Rodríguez que se puso en medio de los famosos para evitar que la pelea subiera de intensidad.

Enseguida, en redes sociales comentaron que el contacto físico agresivo forma parte de lo no aceptado dentro del reality show, por lo que en redes sociales circulan frases como “fuera Sergio Mayer”. Te dejamos algunos comentarios.

“Siento que fue a propósito, para expulsarlo y que resuelva sus asuntos políticos”.

“Lo peor que pudo haber hecho Sergio Mayer es entrar a esta temporada”.

“Capaz y no lo sacan pero hay que exponer esto. FUERA SERGIO MAYER”.

“Fuera Sergio Mayer, por empujar al Divo”.

“Es más que obvio que quiere que lo saquen”.

Otros usuarios señalan que de seguir con la regla a la no agresión, tendrían que sacar a varios participantes más del programa que ya habrían demostrado una actitud violenta con alguno de sus compañeros.

Cabe mencionar que en una recopilación del encuentro entre Sergio Mayer y El Divo no aparece el empujón, por lo que quien maneja la cuenta del cubano expresó su inconformidad: “ESTÁN COMO SHAKIRA. CIEGOS SORDOS Y MUDOS. EL VIDEO DONDE SERGIO EMPUJÓ AL DIVO NO LO TIENEN ? Yo se los envío. Fuera @sergiomayerb NO A LA AGRESIÓN. ESO VIOLA EL CONTRATO”, comentó.