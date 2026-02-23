Morena inicia proceso en contra de Sergio Mayer por entrar a La Casa de Los Famosos.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento de oficio contra el diputado Sergio Mayer tras iniciar su participación en el reality show La Casa de Los Famosos.

La dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, informó que dicho procedimiento se sigue de oficio, luego de que solicitó licencia a la Cámara de Diputados para participar en el programa.

Posteriormente, se informó que el proceso que se le inició a Sergio Mayer en Morena está relacionado con una presunta falta de congruencia y compromiso con el encargo legislativo para el cual fue electo.

El pasado 11 de febrero, el diputado Sergio Mayer Bretón pidió una licencia por tiempo indefinido. la participación del legislador en el reality show fue una sorpresa, pues sus deberes entraron en pausa el pasado martes 17.

El diputado federal, se informó, dejará de percibir el sueldo que recibe por su cargo político durante el periodo que dure su licencia, y este tiempo está estrechamente relacionado con la duración que tenga su estadía dentro del programa de televisión.

La Casa de los Famosos es un reality que es transmitido durante las 24 horas del día durante los siete días de la semana, y en este se realizan pruebas semanales para que las y los participantes nominen a sus compañeros, quienes son eliminados cada semana.

