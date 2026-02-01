Se incendia auto en el que viajaban Ricardo Peralta y César Doroteo de ‘Pepe y Teo’ | VIDEO

Se incendia auto en el que viajaban Ricardo Peralta y César Doroteo de ‘Pepe y Teo’

Ricardo Peralta y César Doroteo vivieron momentos de terror durante su reciente viaje a Tijuana mientras se encontraban en plena carretera. A través de una transmisión en vivo, fue Torpecillo quien compartió en sus redes sociales más información sobre el accidente que protagonizaron.

Ricardo Peralta revela que se incendió el auto en el que viajaban

En un video publicado en su canal de YouTube, Ricardo Peralta explicó qué sucedió con el auto que se incendió en el que iba junto a César Doroteo. En ese sentido, reveló que todo pasó mientras iban de camino a Mexicalli.

Al parecer, todo inició con un foco que marcaba error en la transmisión y después, aire caliente comenzó a salir del área del aire acondicionado. Al detenerse, se dieron cuenta del fuego en la parte baja del automóvil, por lo que rápidamente se alejaron del lugar.

“Estamos bien, estamos a salvo (…) Fue en un proceso de dos minutos que se prendió el fuego. Ya estamos bien, ya está todo en orden y no hubo ningún malestar en la carretera”, dijo Peralta, quien seguía en shock por el momento que acababan de experimentar.

El momento no pasó desapercibido por los seguidores de Ricardo Peralta y César Doroteo, quienes enseguida dedicaron mensajes donde celebraron que los polémicos creadores de contenido se encuentran mejor. Te dejamos algunas reacciones: