La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 23 de marzo?

Este lunes 23 de marzo se define quién es el participante eliminado de la semana en La Casa de los Famosos 2026. Son seis los nominados en esta ocasión, después de que Caeli fuera sacada de la tabla de nominados.

Recordemos que el líder de la semana fue Kenzo, quien decidió salvar a Caeli, la misma chica a con la que comparte suite por la semana, así mostrando su fuerte cercanía.

Los habitantes que están en riesgo de quedar fuera de La Casa de los Famosos 2026 son:

Oriana

Fabio

Julia

Caeli

Curvy

Horacio

Kunno

¿Quién es el eliminado hoy en La Casa de los Famosos?

Antes de la gala del reality show, las redes sociales mostraban una vez más apoyo por Oriana principalmente, junto con el resto de su Team Tierra. Por este motivo, los nombres más repetidos sobre quedar eliminados eran Fabio, Julia, Kunno y Curvy Selma.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO