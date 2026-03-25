El video viral filtrado de El Buggy y La China

Los nombres de El Buggy y La China se han convertido en tendencia en las plataformas digitales después de que comenzaron a circular supuestos videos íntimos que muestran a la pareja en situaciones comprometedoras.

En plataformas como Telegram y X se encuentra la principal difusión de los videos íntimos de El Buggy y La China. Incluso, la creadora de contenido ha reaccionado en redes sociales sobre el material filtrado.

La China reacciona al video filtrado

Ella acusa al influencer La Percha como el presunto responsable de difundir un material prohibido en redes sociales y aclaró que no desea involucrarse en controversias, ya que se encuentra atravesando complicaciones de salud.

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Fue el 16 de marzo que la mujer publicó un video en el que aparece junto a una menor de edad y habla de manera directa sobre el material filtrado. “Hasta ronca estoy del pique [...] Cuando yo te vea, yo te voy a partir tu boca”, aseguró visiblemente molesta por la situación.

Después de hablar, la mujer ha dejado ver que se encuentra en un momento vulnerable, pero después señaló nuevamente a La Percha y aseguró que decidió levantar una demanda en contra del famoso. “Hablamos allá”, escribió brevemente en la descripción.

Por su parte, La Percha reaccionó con un mensaje polémico, lo que avivó aún más la controversia en redes sociales. La situación ha generado un fuerte debate en X, donde muchos usuarios se encuentran buscando el supuesto video filtrado.

El caso se ha vuelto viral en República Dominicana, España y otros países, generando un intenso debate sobre la exposición pública y las consecuencias de la filtración de contenido íntimo. Cabe mencionar que ninguna de las partes habría dado su consentimiento para que terceros vean el contenido.

El Buggy y La China son dos creadores de contenido de República Dominicana. unque no cuentan con una gran base de seguidores ni son ampliamente reconocidos en el entorno digital, han logrado llamar la atención por su estilo directo y los temas que abordan en sus publicaciones. En las últimas semanas, ambos se han visto envueltos en polémica debido a la difusión del supuesto video íntimo.