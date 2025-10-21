Kike Mayagoitia llama falso a Eleazar Gómez, ¿está harto de él? | VIDEO

La Granja VIP tuvo una actividad especial en la que Kike Mayagoitia aprovechó para decirle unas cuantas verdades a Eleazar Gómez, destacando su percepción sobre el polémico actor que ha dado de qué hablar con su participación en el reality show.

Kike Mayagoitia llama falso a Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia tuvo que responder quién era falso en La Granja VIP y después de unos momentos de pensarlo, eligió a Eleazar Gómez. La actividad consistía en decir verdades a la cara según el adjetivo que recibieran.

“Sé que vienes cargando con cosas fuertes del pasado y aquí intentas una redención. (…) Sin embargo, sé que con ciertas personas no sientes esa empatía y a veces eres falso con esas personas”, expresó Kike de manera frontal.

En ese sentido, ahondó: “Es la segunda vez que estás nominado en dos semanas, sé que eso es difícil y a veces muestras esa personalidad falsa. Yo no lo he sentido conmigo, pero sí he sentido que lo has hecho con algunos otros compañeros y, pues tal cual”, dijo.

Ante esto, Eleazar reaccionó: “Te agradezco mucho, eh, me sirven mucho tus palabras. Sabes que... Digo, yo no me considero una persona falsa, simplemente es mi manera de ser, de comportarme. Por supuesto que no me llevo igual con todos los de la casa, eso sería imposible para mí porque eso sí sería falso”, replicó.

Kike no soporta a Eleazar

Después de ese momento, este martes 21 de octubre, Kike admitió que no soporta las actitudes de Eleazar que ha notado desde que comenzó la competencia.

En ese sentido, el conductor mencionó que no le agrada la manera en la que su compañero ha mostrado su molestia con la presencia de Teo en la casa: “Por eso ayer me aventé lo de falso, pero ya lo empezó a aventar más directo, fue peor”, confesó.

Con otros temas puntuales, acusó al famoso de no jalarle al baño y no hacer las actividades a las que se compromete como lavar trastes o limpiar los tapetes de yoga.

Por su parte, Sergio Mayer Mori admitió que seguro Eleazar Gómez actualmente debe ser “el enemigo número uno” dentro y fuera de La Granja VIP, pues menciona que “con sus incongruencias se está metiendo el pie”.