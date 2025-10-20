La Granja VIP: ¿Quién es el capataz hoy 20 de octubre?

Este lunes en La Granja VIP arranca una nueva semana y con ello se debe elegir a un nuevo capataz a partir de la prueba que esta semana, está entre Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Kim Shantal y César Doroteo ‘Teo’.

Tras la eliminación de Carolina Ross, llega el momento en que uno de los granjeros obtendrá la oportunidad de conseguir la inmunidad semanal, además de obtener el beneficio de entrar a la suite y poder hacer decisiones importantes en La Granja VIP.

Recordemos que los beneficios son:

Ser líder de la granja

Tener inmunidad

Dormir en una habitación cómoda y elegir a alguien para compartir

Decidir quiénes se enfrentan el martes.

La semana comenzó fuerte, ya que Teo se enteró de que Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez lo querían fuera de la competencia, por lo que ser finalista para capataz daba la oportunidad de planear una venganza. dulce que podría colocar a alguno de ellos en la placa.

Por otro lado, quién ha dado de qué hablar ha sido Jawy, quién se ha mostrado furioso tras convertirse en peón esta semana. El público pide sanción contra él, ya que no ha logrado acatar las reglas y hasta mencionan que entró a la habitación del líder sin autorización.

Lolita Cortés se ha arrepentido de su elección de ser peona, pues parece que no le ha sentado nada bien el ambiente que la rodea. Esto podría ayudar a que en el futuro, vean el rol como un castigo y no una forma de divertirse, evitando que pidan estar en desventaja.

La semana anterior, Sergio Mayer Mori se convirtió en líder de la semana y si bien sigue contando con gran apoyo, su cercanía con Eleazar le comienza a jugar en contra, generando opiniones divididas en torno a su elección y su personalidad.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO