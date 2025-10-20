¿Quién es Kevyn Contreras? Carolina Ross habría causado el divorcio del comediante con Naomy Villarreal

Se dio a conocer que a solo meses de la boda de Kevyn Contreras, el comediante se separa de su esposa Naomy Villarreal, según lo confirmó la propia modelo, quien también reveló algunos detalles que han provocado señalamientos contra Carolina Ross.

Desde antes de la polémica, habían especulaciones de un posible romance entre Kevyn Contreras y Carolina Ross, a pesar de que la artista aclaró hace unos meses que nunca tuvo un amorío con él. Ahora, Naomy Villarreal enciende los rumores de nueva cuenta.

¿Carolina Ross fue amante de Kevyn Contreras?

Fue a través de un video de YouTube que la aún esposa del famoso dio su versión de lo ocurrido: “Yo no vengo aquí a fingir tener la vida perfecta, a tener el matrimonio perfecto y a tener una familia feliz“, comenzó.

Siguió: "Hoy de mi persona sale oficialmente que Kevin y yo hemos tomado la decisión de separarnos y esto es oficial y de manera formal. Va a existir un divorcio”, reveló.

“Jamás en mi vida voy a permitir, ni por una pensión alimenticia, ni por atención para mis hijas, ni por mendigar amor. Jamás voy a permitir que una persona sea infiel, sea manipuladora, sea mentirosa“.

“En pocas palabras, que sea un narcisista completamente conmigo, porque yo me la he jugado 100% por esta relación desde el día uno y he puesto mi pecho por él”, sentenció.

Tras estas declaraciones, el público recordó que Carolina y Kevyn llegaron a tener ‘citas’ y lo que parecían encuentros románticos, aunque la propia cantante admitió en el pasado que solo eran amigos y bromeaban con tener una relación.

¿Quién es Kevyn Contreras?

Kevyn Contreras, quien en redes sociales se hace llamar ‘El Comediante Bicolor’ es un creador de contenido mexicano de 29 años de edad.

Se ha hecho especialmente popular en TikTok, donde acumula más de 1.5 millones de seguidores. Sus videos consisten principalmente en sketches que graba con amigos.

Fue a inicios del 2025 que se comenzó a hablar de la relación entre el comediante y Naomy Villarreal, ya que ambos fueron señalados de terminar sus anteriores relaciones de manera abrupta, lo que llevó a rumores de infidelidad a sus ex parejas.

En ese sentido, se dijo que Naomy habría engañado al youtuber Yordi Estrada con Kevyn, mientras que el comediante fue acusado de haber abandonado a su familia y a su pareja anterior, Sandy, por la modelo.

Antes de que se celebrara la boda, se dio a conocer que Naomy estaba embarazada de gemelas y se casaron en mayo. La pareja continuó siendo objeto de rumores mediáticos, incluyendo un incidente donde Kevyn Contreras habría sido visto besando a otra mujer en un show