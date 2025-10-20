Jawy Méndez se enoja por ser peón y dormir en el establo: ‘Me vale...’ | VIDEO

Jawy Méndez dio mucho de qué hablar este domingo después de la primera eliminación de La Granja VIP, pues al quedar como peón por la salida de Carolina Ross, mostró su descontento en varios momentos de la noche, negándose a entrar al granero.

Será junto con Lolita Cortés, Fabiola Camponanes y Liz Vega que Jawy Méndez tendrá que pasar toda la semana en el granero y será uno de los peones de La Granja VIP. Una noticia que le dio La Bea y que no le gustó nada.

“Yo me voy a quedar aquí en las noches y me voy tarde, me vale verg*”, expresó en una conversación con Omahi y Eleazar Gómez, con quienes expresó su inconformidad de estar en esa posición que lo hace más vulnerable dentro de la segunda semana de la competencia.

Jawy no quiere entrar al granero

Después de un rato, le indicaron a Jawy que no tenía opción y que tenía que salir de la comodidad de la casa para dormir en el granero, como el resto de sus compañeras peones que ya se encontraban en donde dormirían.

Después de postergar el momento por un rato mientras recogía todas sus cosas, el joven pidió que algunos de sus compañeros lo acompañaran hasta la puerta de la casa para que se despidieran de él, a pesar de que lo podrían ver al día siguiente.

A pesar de que llovía, él siguió postergando su entrada al cuarto de los peones, pero en vez de entrar, por un momento se quedó dando vueltas, dejando en evidencia que no quería en realidad pasar por esa situación, lo que el público consideró como un berrinche de su parte.

Sin hablar, el famoso se quedó largo rato parado al aire libre, como si estuviera pensando y solo diciendo ocasionalmente “mierd*, chico” en un acento diferente al suyo. “No sé cómo le voy a hacer, pero voy a salir de esto hasta ganar. A darle”, dijo varios minutos después.

Fue hasta entonces que entró al granero finalmente. Primero acarició a uno de los caballos y después de convivir por un rato, finalmente llegó al cuarto de los peones, donde sus compañeras ya se encontraban dormidas, por lo que trató de prepararse para dormir sin hacer demasiado ruido.

Las redes sociales no tardaron en hablar sobre la reacción de Jawy Méndez a ser peón, que muchos catalogaron como un berrinche por parte del influencer, aunque algunos pocos le dieron la razón al señalar que las reglas de La Granja VIP no son claras del todo. Te dejamos algunos de los comentarios: