¿Quién es Luz María? La mamá de Carolina Ross

Carolina Ross ha dejado claro que tiene una relación fuerte y cercana con su madre, Luz María Cué, quien ha formado parte de su vida y carrera como su motor principal. Ahora, te contamos más sobre lo que sabemos de la mamá del cantante.

A pesar de que Carolina Ross se perfilaba como la primera eliminada de La Granja VIP, su mamá no faltó en la gala de eliminación inicial, donde mostró apoyo incondicional para su hija.

“Le digo al público que la apoye. No se van a arrepentir, mi hija es toda luz”, comentó Luz María, quien de ese modo pidió el apoyo para su hija, decidida a apoyarla de la mejor manera desde fuera.

¿Quién es la mamá de Carolina Ross?

La mujer se hace llamar en redes sociales Tía Luz Ma o simplemente Mamá de Carolina Ross. Se describe en su cuenta de Instagram como una mujer mexicana y catadora profesional de mole.

Ambas mujeres comparten videos en los que muestran que son bastante cercanas y tienen una buena relación entre ellas. De este modo, contantemente celebran su unión familiar al compartir fotos y videos.

Carolina afirmó que no solamente su mamá “la sacó adelante económicamente” siendo soltera, sino también “espiritual y emocionalmente” y que siempre le dice que “es todo para ella”.

Juntas comparten además un perrito shihtzu que se llama ‘Chente’ y que tiene su propia cuenta de Instagram, donde comparten tiernos momentos con él.

Fue apenas en marzo que la mujer celebró el triunfo de Carolina Ross al ser firmada por una disquera importante tras años de luchar en la industria musical: “Carito, hoy das un paso más hacia tus sueños con esta firma en @fonovisa no hay límites para ti, porque tu esfuerzo, pasión y corazón te llevan siempre más alto. ¡Te amo con todo mi corazón!“, describió en sus redes sociales.