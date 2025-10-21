Eleazar Gómez asegura que será finalista de La Granja VIP: ‘Me voy a salvar’ | VIDEOS

Eleazar Gómez fue nominado en la segunda semana de La Granja VIP y aunque esto lo hace uno de los posibles eliminados, parece ser que el actor está muy seguro de que llegará hasta la final del reality show gracias a su habilidad en los juegos.

Fue este lunes que Carolina Ross, la primera eliminada de la semana, compartió los motivos por los que nominaba de manera directa a Eleazar Gómez, dejando ver que estaba en desacuerdo con su manera de actuar en el programa.

Por su parte, el famoso pasó de pedirle a sus amigos en la competencia que le ayudaran a idear estrategias a decir que le gustaba competir, que se salvaría de la nominación y hasta que va a ser finalista del programa.

Eleazar Gómez dice que se va a salvar de la nominación

Si bien en un inicio él lucía bastante afligido por la nominación, ahora se encuentra mucho más tranquilo y es que asegura que él no saldrá pronto de La Granja VIP. Ni siquiera por pensar que el público lo apoya, sino por su habilidad en juegos de destreza.

Recordemos que en la competencia no solo importa el cariño de la audiencia para las votaciones, pues los cambios en los nominados que ocurren a través de la semana, da la oportunidad de que varios queden salvados por cuenta propia o de sus aliados.

En ese sentido, fue en una conversación con Sandra Itzel que Gómez dijo muy seguro que pronto saldría de la placa de nominados. “Yo me voy a salvar en la competencia. La neta, con quién me toque”, indicó el histrión brevemente.

En otro momento, volvió a decir que sabe que se salvará de la nominación frente a sus aliados en el juego. “Confío cabr*n en que voy a ganar”, expresó él. En es sentido, aseguró que no duda en que podrá llegar hasta la final con su habilidad en las pruebas.

Por otro lado, hay quienes mencionan que Eleazar Gómez está aferrado a la idea de permanecer hasta diciembre en La Granja porque supuestamente tendría una nueva denuncia en su contra por nuevamente agredir a una mujer, lo que ha llevado al público a especular que podrían arrestarlo saliendo del programa de telerrealidad.